Αλέξης Καλοκαιρινός: Στο πλευρό των εργαζομένων της καθαριότητας στα Δικαστήρια

Στα Δικαστήρια Ηρακλείου, στο πλευρό των εργαζομένων της Υπηρεσίας Καθαριότητας οι οποίοι είχαν δεχθεί απρόκλητη επίθεση τον Νοέμβριο 2020, βρέθηκε ο Δήμαρχος Ηρακλείου Αλέξης Καλοκαιρινός μαζί με τον Πρόεδρο του Δημοτικού Συμβουλίου Παντελή Ρυακιωτάκη και τους Αντιδημάρχους Γιώργο Τσαγκαράκη και Γιάννα Καλονάκη, την Τρίτη 22/9.

Ο Αλέξης Καλοκαιρινός μιλώντας για το περιστατικό καταδίκασε για άλλη μια φορά κάθε εκδήλωση βίας: «Βρίσκομαι σήμερα εδώ ως μάρτυρας κατηγορίας στο πλευρό των εργαζομένων μας από την Υπηρεσία Καθαριότητας οι οποίοι δέχθηκαν μια απρόκλητη επίθεση την ώρα που εκτελούσαν την υπηρεσία τους ευσυνείδητα και σωστά τα χαράματα μιας μέρας του Νοέμβρη του 2020 στην οδό Αθητάκη. Έξι χρόνια μετά και έπειτα από πολλές αναβολές, η υπόθεση αυτή εκδικάζεται. Ένα περιστατικό στο οποίο κακοποιήθηκαν άγρια τρεις εργαζόμενοι μας γιατί έκαναν τη δουλειά τους και κάνοντας τη δουλειά τους μπορεί να καθυστέρησαν για λίγα λεπτά αυτοκίνητα τα οποία ακολουθούσαν. Αλλά προφανώς δεν πρόκειται για αυτό. Αυτό το οποίο πρέπει να καταλάβουμε είναι ότι οι εκδηλώσεις αυτής της απρόκλητης βίας που γίνονται από ορισμένους σε αυτή την κοινωνία, σε αυτή την πόλη, δεν είναι ανεκτές και θα τιμωρούνται, ελπίζω, παραδειγματικά. Το μήνυμα ήταν ότι δεν μπορούμε να βιαιοπραγούμε αναίτια, δεν μπορούμε να έχουμε λυμένο το ζωνάρι μας για καβγά, και να ψάχνουμε το επόμενο θύμα μέσα στην πόλη αυτή, αλλά και πουθενά. Αυτό συμβαίνει, αυτό θα πρέπει να εξαλείφεται. Έχουμε όλα τα εργαλεία για να το κάνουμε και πρέπει να το κάνουμε απαρέγκλιτα».

Υπενθυμίζεται ότι το περιστατικό συνέβη τον Νοέμβριο του 2020 εν ώρα υπηρεσίας και οι εργαζόμενοι είχαν καταλήξει στο νοσοκομείο μετά από την απρόκλητη επίθεση που δέχθηκαν από οδηγό και συνεπιβάτες αυτοκινήτου που εμπόδιζε την αποκομιδή.

Παρών στα Δικαστήρια ήταν και ο Δημοτικός Σύμβουλος της Παράταξης «Ηράκλειο, η Πόλη μας» Μαρίνος Παττακός, ο Πρόεδρος του Εργατικού Κέντρου Ηρακλείου, Αντιπεριφερειάρχης Κοινωνικής Πολιτικής & Αλληλεγγύης Στέλιος Βοργιάς, ο Πρόεδρος Γιώργος Παπαδάκης και μέλη του Συλλόγου Εργαζομένων Καθαριότητας / Εργατοτεχνιτών Ηρακλείου Κρήτης, καθώς και ο πρώην Πρόεδρος του Συλλόγου Μιχάλης Καρασάβας.

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