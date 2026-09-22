ΕΛ.ΑΣ: Έρευνα των αδιάφθορων για αστυνομικό που φέρεται να χρηματιζόταν για να σβήνει κλήσεις

Αιφνιδιαστικό έλεγχο στη Διεύθυνση Αστυνομίας Μαγνησίας πραγματοποίησαν την Δευτέρα, στελέχη της Διεύθυνσης Εσωτερικών Υποθέσεων για υπόθεση που αφορά σε επίδοση παραβάσεων.

Σύμφωνα με πληροφορίες του «Ταχυδρόμου» ελέγχεται αστυνομικός, ο οποίος φέρεται να λάμβανε χρήματα για να «τακτοποιεί» κλήσεις.

Μέχρι αργά χθες το βράδυ αξιωματικοί του Εσωτερικών λάμβαναν συνεχώς καταθέσεις από αστυνομικούς από όλες τις υπηρεσίες, το Τμήμα Τροχαίας Βόλου, την Υποδιεύθυνση Δίωξης και Εξιχνίαση Εγκλημάτων Βόλου, το Αστυνομικό Τμήμα Βόλου, όλες ανεξαιρέτως τις υπηρεσίες που στεγάζονται στη Διεύθυνση Αστυνομίας Μαγνησίας.

Η έρευνα διεξαγόταν υπό άκρα μυστικότητα χωρίς κανείς να γνωρίζει το ακριβές αντικείμενο του ελέγχου και την παράβαση που ελεγχόταν. Οι «Αδιάφθοροι» λάμβαναν καταθέσεις συνεχώς και έψαχναν κάθε χρήσιμο στοιχείο κάνοντας φύλλο και φτερό τις Υπηρεσίες.

Πληροφορίες αναφέρουν ότι ο έλεγχος αφορά σε παραβάσεις που έχουν βεβαιωθεί μέσω ραντάρ. Όμως, οι βεβαιωθείσες παραβάσεις αποστέλλονται στο εκάστοτε Αστυνομικό Τμήμα Διαμονής του παραβάτη, δηλαδή σε όλα ανεξαιρέτως τα Αστυνομικά Τμήματα γεγονός που προκαλούσε διάχυτο προβληματισμό.

Σύμφωνα με πληροφορίες, η υπόθεση «κλείδωσε» από την Υπηρεσία Εσωτερικών Υποθέσεων με προσημειωμένα χαρτονομίσματα.

Έως χθες αργά το βράδυ δεν υπήρχε επίσημη ενημέρωση για τον έλεγχο του Εσωτερικών Υποθέσεων, ούτε επίσημη ενημέρωση από το Αρχηγείο της Ελληνικής Αστυνομίας, τη Γενική Περιφερειακή Αστυνομική Διεύθυνση Θεσσαλίας και τη Διεύθυνση Αστυνομίας Μαγνησίας με τις πληροφορίες να δίνονται με το σταγονόμετρο.

Ο έλεγχος βρισκόταν υπό πλήρη εξέλιξη με τους αξιωματικούς να λαμβάνουν καταθέσεις από σειρά αστυνομικών. Σύμφωνα με το δημοσίευμα, την υπόθεση χειρίζεται το Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη, το οποίο αναμένεται σήμερα να προχωρήσει σε ενημέρωση.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ:

Ηγουμενίτσα: Έτσι έγινε η νέα γυναικοκτονία – Με πλούσιο ιστορικό συλλήψεων ο δράστης

Ηλεκτρικό ρεύμα: Σοκ στην αγορά με άνοδο 177% σε έναν χρόνο – Πάνω από 200 ευρώ η μεγαβατώρα!

Ηράκλειο: Νέος εντοπισμός μεταναστών - Διασώθηκαν 37 αλλοδαποί