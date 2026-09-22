Απάτη στα social media: Χάκερς υποδύονται την εξυπηρέτηση αεροπορικών και κλέβουν στοιχεία καρτών

Μια νέα μορφή διαδικτυακής απάτης στα social media στοχεύει επιβάτες που αντιμετωπίζουν προβλήματα με αεροπορικές εταιρείες.

Απατεώνες παρακολουθούν δημόσια παράπονα στο X, το Facebook και το Instagram και στη συνέχεια εμφανίζονται ως δήθεν επίσημοι εκπρόσωποι της εξυπηρέτησης πελατών αεροπορικών εταιρειών, προσπαθώντας να αποσπάσουν προσωπικά στοιχεία και δεδομένα τραπεζικών καρτών.

Η πρακτική βασίζεται σε ένα ιδιαίτερα απλό αλλά αποτελεσματικό τέχνασμα: ο επιβάτης δημοσιεύει το πρόβλημά του δημόσια, ζητώντας βοήθεια από την αεροπορική εταιρεία, και μέσα σε λίγα λεπτά μπορεί να δεχθεί απάντηση από έναν ψεύτικο λογαριασμό customer support.

Οι απατεώνες εκμεταλλεύονται την ανάγκη του ταξιδιώτη για άμεση λύση και επιχειρούν να μεταφέρουν τη συζήτηση σε ιδιωτικό κανάλι.

Σύμφωνα με νέα έρευνα της Check Point, πίσω από πολλούς φαινομενικά επίσημους λογαριασμούς κρύβονται hackers που παρακολουθούν συστηματικά τα παράπονα των ταξιδιωτών.

Όποιος έχει μια κακή εμπειρία με αεροπορική εταιρεία συχνά εκφράζει δημόσια τη δυσαρέσκειά του, στο X, στο Facebook, στο Instagram ή σε κάποια άλλη πλατφόρμα, αναφέρει τον λογαριασμό της εταιρείας και ζητά βοήθεια ή έστω μια εξήγηση. Εκεί δεν παρακολουθεί μόνο το τμήμα κοινωνικής δικτύωσης της αεροπορικής εταιρείας, αλλά και hackers, οι οποίοι δεν αρκούνται στην παρακολούθηση: είναι πάντα έτοιμοι να παρέμβουν και να απευθυνθούν απευθείας στον επιβάτη.

Καθημερινά δημιουργούνται εκατοντάδες νέοι λογαριασμοί. Άλλοι παριστάνουν τις ίδιες τις αεροπορικές εταιρείες και άλλοι εμφανίζονται ως υπηρεσίες εξυπηρέτησης πελατών. Μόλις ο επιβάτης αναρτήσει το παράπονό του, οι απατεώνες σπεύδουν να απαντήσουν δημόσια, ζητούν συγγνώμη για την ταλαιπωρία και προτείνουν να συνεχίσουν τη συζήτηση σε ιδιωτικό κανάλι, άλλοτε μέσω των direct messages της πλατφόρμας, άλλοτε στο WhatsApp ή σε μια εντελώς διαφορετική εφαρμογή.

Από εκεί και πέρα ο στόχος διαφέρει από περίπτωση σε περίπτωση. Σε ορισμένες, οι δράστες προσπαθούν να αποσπάσουν προσωπικά και τραπεζικά στοιχεία ώστε να πραγματοποιήσουν στη συνέχεια τραπεζικό έμβασμα σε βάρος του θύματος. Σε άλλες, κατευθύνουν τους χρήστες σε ψεύτικες φόρμες που καλούνται να συμπληρώσουν, χτίζοντας πιθανότατα μια βάση δεδομένων για μελλοντική χρήση.

Ο ακριβής χρόνος έναρξης της εκστρατείας παραμένει άγνωστος. Ορισμένοι λογαριασμοί πλαστοπροσωπίας χρονολογούνται πριν από το 2024, όμως η πλειονότητα δημιουργήθηκε εντός του 2024 ή αργότερα. «Αυτό υποδηλώνει ότι η δραστηριότητα έχει επιταχυνθεί τα τελευταία δύο χρόνια. Η εκστρατεία παραμένει εξαιρετικά ενεργή, με εκατοντάδες νέους λογαριασμούς να εμφανίζονται καθημερινά και νέες τεχνικές απάτης να αναδύονται συνεχώς», αναφέρει η Check Point.

Η τακτική, ωστόσο, δεν είναι καινούργια. Παρόμοιες μέθοδοι ψεύτικης εξυπηρέτησης πελατών είχαν εξαπλωθεί στο X ήδη από το 2021, στην κορύφωση της φρενίτιδας των crypto ICO. Τότε οι απατεώνες ακολουθούσαν το ίδιο μοτίβο, στοχεύοντας ανθρώπους που είχαν χάσει την πρόσβαση στα crypto wallet τους ή είχαν στείλει χρήματα σε ανύπαρκτες διευθύνσεις wallet.

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