Καινούργιου για τον σύντροφό της: "Θέλει δεύτερο παιδί, εγώ έχω τις φοβίες μου"

Η Κατερίνα Καινούργιου παραχώρησε συνέντευξη στο Happy Day και η παρουσιάστρια μίλησε μεταξύ άλλων για το πρώτο καλοκαίρι που πέρασε με την κόρη της, Ξένια, αλλά και για το ενδεχόμενο να αποκτήσει ένα ακόμη παιδί.

«Εγώ το παιδί το έκανα και λίγο πιο μεγάλη και λίγο φοβήθηκα, είχα και τις αγωνίες και τα άγχη μου, γέννησα και λίγο πρόωρα, έχω λίγο τις φοβίες μου για να κάνω δεύτερο. Ο Παναγιώτης θέλει δεύτερο, εγώ θέλω να απολαύσω λίγο τις στιγμές με την Ξένια, να αρχίσει να μεγαλώνει, να περπατάει, να αφοσιωθώ σε εκείνη και βλέπουμε. Αν το φέρει ο Θεός, μακάρι», είπε χαρακτηριστικά.

«Πέρασα το ωραιότερο καλοκαίρι της ζωής μου. Χωρίς υπερβολές. Πέρασα δυο μαγευτικούς μήνες με τη μικρή μου. Τώρα με έχουν πιάσει λίγο οι τύψεις γιατί θα γυρνάω λίγο πιο αργά στο σπίτι. Το μόνο που με αγχώνει είναι ο ύπνος, ξυπνάω το βράδυ να δω αν αναπνέει, αν είναι καλά. Λέω ότι ο Θεός μου έστειλε τον καλύτερο σύντροφο και τον καλύτερο μπαμπά που θα έχει η κόρη μου».

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