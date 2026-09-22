Ηράκλειο: Τρεις συλλήψεις για άσκοπους πυροβολισμούς – Βρέθηκαν πιστόλια και 550 φυσίγγια (φωτο)

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Στη σύλληψη τριών Ελλήνων, ηλικίας 59, 26 και 24 ετών, προχώρησαν το πρωί της Τρίτης 22 Σεπτεμβρίου αστυνομικοί σε περιοχή του Δήμου Γόρτυνας, για παραβάσεις της νομοθεσίας περί όπλων και άσκοπους πυροβολισμούς.

Η υπόθεση αποκαλύφθηκε έπειτα από πληροφορίες που αξιοποίησαν αστυνομικοί του Τμήματος Αστυνομικών Επιχειρήσεων Μεσσαράς σχετικά με άσκοπους πυροβολισμούς που φέρεται να σημειώθηκαν τα ξημερώματα της Δευτέρας, κατά τη διάρκεια αρραβώνα στην κοινή οικία των τριών ανδρών.

Ακολούθησε συντονισμένη αστυνομική επιχείρηση από το ΤΑΕ Μεσσαράς και το Αστυνομικό Τμήμα Αστερουσίων. Κατά τις έρευνες που πραγματοποιήθηκαν στην οικία, καθώς και σε επαγγελματικό χώρο που διατηρούν οι συλληφθέντες, εντοπίστηκαν και κατασχέθηκαν:

ένα πιστόλι,

ένα πιστόλι κρότου,

ένα αεροβόλο τυφέκιο,

550 φυσίγγια διαφόρων τύπων και διαμετρημάτων,

82 κάλυκες,

τέσσερις γεμιστήρες,

τρία εξαρτήματα όπλου,

μία διόπτρα,

ένα μαχαίρι.

Οι τρεις συλληφθέντες θα οδηγηθούν αρμοδίως, ενώ την προανάκριση για την υπόθεση διενεργεί το Αστυνομικό Τμήμα Αστερουσίων

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Σύμφωνα με ενημέρωση της αστυνομίας:

Συνελήφθησαν πρωινές ώρες σήμερα (22.09.2026) σε περιοχή του Δήμου Γόρτυνας από αστυνομικούς του Τμήματος Αστυνομικών Επιχειρήσεων Μεσσαράς και του Αστυνομικού Τμήματος Αστερουσίων, τρεις ημεδαποί ηλικίας 59, 26 και



24 ετών κατηγορούμενοι για παραβάσεις νομοθεσίας περί Όπλων και άσκοπους πυροβολισμούς.

Ειδικότερα κατόπιν κατάλληλης αξιοποίησης πληροφοριών από αστυνομικούς του Τμήματος Αστυνομικών Επιχειρήσεων Μεσσαράς για ρήψη άσκοπων πυροβολισμών κατά τη διάρκεια κοινωνικής εκδήλωσης ξημερώματα της



(21.09.2026) στην κοινή οικία των ημεδαπών, σήμερα (22.09.2026) το πρωί οργανώθηκε και πραγματοποιήθηκε συντονισμένη αστυνομική επιχείρηση.

Κατά τη διάρκεια της επιχείρησης διενεργήθηκαν έρευνες στην εν λόγω οικία και σε επαγγελματικό χώρο που διατηρούν, όπου βρέθηκαν και κατασχέθηκαν συνολικά:

1 πιστόλι

1 πιστόλι κρότου

1 αεροβόλο τυφέκιο

550 φυσίγγια διαφόρων τύπων και διαμετρημάτων

82 κάλυκες

4 γεμιστήρες

3 εξαρτήματα όπλου

1 διόπτρα

1 μαχαίρι

Οι συλληφθέντες θα οδηγηθούν αρμοδίως. Η προανάκριση ενεργείται από το Αστυνομικό Τμήμα Αστερουσίων.

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