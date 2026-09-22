Στενά Ορμούζ: Δεξαμενόπλοιο ελληνικής διαχείρισης δέχθηκε πλήγμα

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Στόχος επίθεσης κατά τη διέλευσή του από τα Στενά του Ορμούζ έγινε δεξαμενόπλοιο μεταφοράς αργού πετρελαίου, με βρετανική σημαία και ελληνική διαχείριση, με αποτέλεσμα να τραυματιστούν ελαφρά δύο μέλη του πληρώματος και να προκληθούν περιορισμένες ζημιές στο πλοίο.

Σύμφωνα με ενημέρωση του UKMTO, οι στρατιωτικές αρχές ανέφεραν ότι το δεξαμενόπλοιο, ενώ βρισκόταν εν πλω προς τον προορισμό του, χτυπήθηκε από άγνωστο βλήμα.

Δύο ελαφρά τραυματίες – Περιορισμένες ζημιές στο πλοίο

Δύο μέλη του πληρώματος υπέστησαν ελαφρά τραύματα, χωρίς ωστόσο να κριθεί αναγκαία η παροχή εξωτερικής βοήθειας.

Οι ζημιές που προκλήθηκαν στο πλοίο χαρακτηρίζονται μικρής έκτασης και δεν επηρέασαν την πρόωσή του.

Το δεξαμενόπλοιο συνέχισε κανονικά την πορεία του με δική του ισχύ και, σύμφωνα με τις διαθέσιμες πληροφορίες, έφθασε στον προορισμό του λίγες ώρες αργότερα.

Μέχρι στιγμής δεν έχει αναφερθεί περιβαλλοντική επίπτωση από το περιστατικό.

Οι αρμόδιες αρχές διεξάγουν έρευνα για τις συνθήκες της επίθεσης, ενώ το UKMTO συνέστησε στα πλοία που κινούνται στην περιοχή να διέρχονται με αυξημένη προσοχή και να αναφέρουν άμεσα οποιαδήποτε ύποπτη δραστηριότητα.

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