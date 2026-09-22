Εξωδικαστικός Μηχανισμός: Προστασία της κύριας κατοικίας με ρευστοποίηση άλλων ακινήτων

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Νέα δυνατότητα για χιλιάδες οφειλέτες έχει ενεργοποιηθεί στον Εξωδικαστικό Μηχανισμό, με στόχο την προστασία της κύριας κατοικίας. Ο οφειλέτης μπορεί να ζητήσει να εξαιρεθεί το σπίτι στο οποίο μένει από την υπόλοιπη ακίνητη περιουσία του, ώστε η ρύθμιση των χρεών να υπολογιστεί με βάση την αξία της κύριας κατοικίας και να προκύψουν χαμηλότερη δόση και μεγαλύτερη διαγραφή.

Το «αντάλλαγμα» είναι η ρευστοποίηση των λοιπών ακινήτων, μέσω της ειδικής διαδικασίας που προβλέπει το νέο πλαίσιο. Για τους ευάλωτους και επιλέξιμους οφειλέτες, μάλιστα, οι πιστωτές υποχρεούνται να υποβάλουν τη σχετική εναλλακτική πρόταση, την οποία ο οφειλέτης μπορεί να αποδεχθεί ή να απορρίψει.

Πώς λειτουργεί στην πράξη η νέα διαδικασία και τι προβλέπει για έναν οφειλέτη με χρέος 300.000 ευρώ, κύρια κατοικία αξίας 150.000 ευρώ και άλλα ακίνητα αξίας 50.000 ευρώ.

Ακολουθεί Παράδειγμα Ρύθμισης

Οφειλέτης με συνολικές οφειλές € 300.000 και κύρια κατοικία αξίας €150.000 υποβάλλει αίτηση στην πλατφόρμα του Εξωδικαστικού στην οποία δηλώνει ότι επιθυμεί να προστατεύσει αποκλειστικά την κύρια κατοικία του, συναινώντας παράλληλα στη ρευστοποίηση των υπόλοιπων ακινήτων του, συνολικής αξίας € 50.000.

Βήματα οφειλέτη σύμφωνα με τη νέα διαδικασία



Υποβάλλει αίτηση στην πλατφόρμα του Εξωδικαστικού, δηλώνοντας ότι επιθυμεί να ενταχθεί στο πρόγραμμα προστασίας κύριας κατοικίας.

Η πλατφόρμα διαχωρίζει αυτόματα την κύρια κατοικία αξίας € 150.000 από τα υπόλοιπα ακίνητα.

Η ένταξη στη ρύθμιση συνεπάγεται ότι συναινεί στη ρευστοποίηση των λοιπών ακινήτων αξίας € 50.000.

Προκύπτει ρύθμιση μόνο με βάση την αξία της κύριας κατοικίας.

Βήμα 1 — Υπολογισμός νέας οφειλής (με βάση μόνο την κύρια κατοικία)



Σύμφωνα με το νέο πλαίσιο, η ρύθμιση βασίζεται αποκλειστικά στην αξία της κύριας κατοικίας:

Νέα βάση υπολογισμού = € 150.000

Οι πιστωτές υποχρεούνται να προτείνουν ρύθμιση που:

διασώζει την κύρια κατοικία



ρευστοποιεί τα λοιπά ακίνητα



μειώνει την οφειλή σε βιώσιμο επίπεδο



Διαγραφή οφειλής:

Αρχική οφειλή: 300.000 €

Αξία λοιπών ακινήτων: 50.000 € (ρευστοποίηση)

Διαγραφή που προκύπτει από τον αλγόριθμο:150.000 €

Ικανοποίηση πιστωτών από τη ρευστοποίηση λοιπών ακινήτων: 50.000 €

Οφειλή προς ρύθμιση: 150.000 €

Βήμα 2 — Νέα μηνιαία δόση



Η νέα οφειλή προς ρύθμιση ύψους 150.000 € ρυθμίζεται σε μέχρι 35 έτη (ανάλογα με την εισοδηματική κατάσταση του οφειλέτη)

Βήμα 3 — Προστασία της κύριας κατοικίας



Με την υπογραφή της σύμβασης:



Απαγορεύεται ο πλειστηριασμός της κύριας κατοικίας από τους πιστωτές που ρυθμίζονται μέσω εξωδικαστικού (τράπεζες/servicers/δημόσιο/φορείς κοινωνικής ασφάλισης)

Η σύμβαση έχει ισχύ εκτελεστού τίτλου

Ο οφειλέτης προστατεύεται μόνιμα, εφόσον τηρεί τη ρύθμιση

Με το νέο πλαίσιο:



Ο οφειλέτης σώζει το σπίτι του



Η οφειλή μειώνεται στο μισό της αρχικής από € 300.000 σε € 150.000



Οι δόσεις γίνονται βιώσιμες



Η διαδικασία είναι συναινετική και γρήγορη

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