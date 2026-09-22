Απλήρωτα τέλη κυκλοφορίας: Έρχονται τα ραβασάκια για τους ιδιοκτήτες

Προειδοποιητικά ηλεκτρονικά μηνύματα θα λάβουν από την Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ), μέχρι τις 30 Σεπτεμβρίου, όλοι οι ιδιοκτήτες οχημάτων που άφησαν – για διαφόρους λόγους- απλήρωτα τα τέλη κυκλοφορίας του 2021.

Η διαδικασία αποστολής των μηνυμάτων ξεκίνησε στις 14 Σεπτεμβρίου και θα ολοκληρωθεί έως το τέλος του μηνός και οι παραλήπτες τους θα πρέπει μέχρι την 30η Οκτωβρίου να διορθώσουν την «εικόνα» των οχημάτων τους, διότι σε διαφορετική περίπτωση θα λάβουν βεβαιώσεις για οφειλές και πρόστιμα.

Από την 1η Οκτωβρίου ανοίγει στο myCar ειδική εφαρμογή, στην οποία οι ιδιοκτήτες θα μπορούν, με τους κωδικούς Taxisnet, να βλέπουν τα οχήματα που εμφανίζονται να χρωστούν τέλη του 2021 και να δηλώνουν την πραγματική κατάσταση στην οποία βρίσκονταν.

Πρόκειται για την τελευταία πράξη, στην οποία καλούνται να προχωρήσουν οι ιδιοκτήτες οχημάτων που εμφανίζονται με εκκρεμότητες το 2021, πριν η οφειλή περάσει στα βιβλία της Εφορίας.

Όσοι λάβουν το σχετικό μήνυμα και θεωρούν ότι δεν οφείλουν τα τέλη του 2021, θα πρέπει να μπουν στην εφαρμογή και να δηλώσουν την κατάσταση του οχήματος, καταθέτοντας παράλληλα τα απαραίτητα δικαιολογητικά. Οι περιπτώσεις μπορεί να αφορούν, μεταξύ άλλων, κλοπή, διαγραφή, ακινησία, απαλλαγή από τα τέλη ή άλλη κατάσταση που αποδεικνύει ότι δεν υπήρχε υποχρέωση καταβολής. Τα στοιχεία που θα υποβάλλονται μέσω myCar θα διαβιβάζονται σε πραγματικό χρόνο στις αρμόδιες φορολογικές υπηρεσίες, ώστε να διορθώνεται η εικόνα του οχήματος στο πληροφοριακό σύστημα. Η διαδικασία δεν αφορά οχήματα που ανήκουν σε άτομα με αναπηρία τα οποία καλύπτονται από τις σχετικές απαλλαγές, ούτε οχήματα αποβιωσάντων.

Αναλυτικότερα, σύμφωνα με την εγκύκλιο της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ):

Για όχημα που εμφανίζεται να οφείλει τέλη για το 2021, αλλά ήταν κλεμμένο: δηλώνεται η κατάσταση μέσω myCar έως 30 Οκτωβρίου και υποβάλλεται το κατάλληλο δικαιολογητικό. Εφόσον αποδειχθεί η κατάσταση, δεν θα εκδοθεί ειδοποιητήριο. Αν υποβληθεί μετά την 1η Νοεμβρίου, τα τέλη βεβαιώνονται αλλά εκ των υστέρων διαγράφονται.

Όχημα σε ακινησία: δηλώνεται η ακινησία και επισυνάπτονται τα σχετικά αποδεικτικά. Η εικόνα του οχήματος θα διορθωθεί στο Πληροφοριακό Σύστημα Οχημάτων (Π.Σ.Ο.) και η βεβαίωση θα διαγραφεί.

Όχημα που είχε διαγραφεί: υποβάλλεται δήλωση και το αντίστοιχο δικαιολογητικό. Στη συνέχεια εξετάζεται η μη υποχρέωση καταβολής τελών.

Όχημα που κυκλοφορούσε στο εξωτερικό για περισσότερα από ένα έτη: διορθώνεται η εικόνα για όλα τα έτη και τίθεται σε αναγκαστική ακινησία για το ανάλογο διάστημα. Η διόρθωση δεν περιορίζεται μόνο στο 2021.

Παράδοση σε συλλέκτη σιδερικών ή απώλεια χωρίς κατάλληλο δικαιολογητικό: καταχωρείται σχετική σημείωση, χωρίς διόρθωση της εικόνας του οχήματος. Η υπεύθυνη δήλωση από μόνη της δεν αρκεί.

Άλλοι ισχυρισμοί που δεν τεκμηριώνουν μη υποχρέωση καταβολής τελών κυκλοφορίας: η βεβαίωση οφειλής εκδίδεται τον Δεκέμβριο μαζί με το πρόστιμο και το χρέος προχωρά προς βεβαίωση στο διπλάσιο.

Διορθώσεις

Οι ΔΟΥ και το ΚΕΦΟΔΕ θα έχουν στη συνέχεια περιθώριο έως τις 26 Νοεμβρίου 2026 να προχωρήσουν στις απαιτούμενες διορθώσεις. Μάλιστα, εφόσον από τα δικαιολογητικά προκύπτει ότι ένα όχημα βρισκόταν σε συγκεκριμένη κατάσταση για περισσότερα χρόνια, η διόρθωση μπορεί να αφορά και περισσότερα του ενός έτη. Χαρακτηριστικό παράδειγμα είναι όχημα που αποδεικνύεται ότι βρισκόταν στο εξωτερικό για μεγάλο χρονικό διάστημα. Σε αυτή την περίπτωση μπορεί να διορθωθεί η εικόνα του για ολόκληρο το αντίστοιχο διάστημα. Αντίθετα, σε περιπτώσεις όπως η παράδοση οχήματος σε συλλέκτη σιδερικών ή η απώλεια του οχήματος, όταν δεν υπάρχει επίσημο αποδεικτικό αλλά μόνο υπεύθυνη δήλωση, η εικόνα του οχήματος δεν αλλάζει αυτομάτως. Καταγράφεται, ωστόσο, σχετική σημείωση.

Δεκέμβριο ο λογαριασμός

Η τελική βεβαίωση των τελών κυκλοφορίας του 2021, μαζί με τα προβλεπόμενα πρόστιμα όπου αυτά οφείλονται, θα πρέπει να έχει ολοκληρωθεί έως τις 3 Δεκεμβρίου 2026.

Όσοι δεν κινηθούν μέχρι τις 30 Οκτωβρίου ή δεν καταφέρουν να αποδείξουν με δικαιολογητικά ότι δεν είχαν υποχρέωση πληρωμής, θα βρεθούν αντιμέτωποι με τη βεβαίωση της οφειλής. Υπάρχει πάντως και δεύτερη ευκαιρία καθώς ακόμη και μετά τη βεβαίωση, ο φορολογούμενος μπορεί να προσκομίσει δικαιολογητικά που αποδεικνύουν ότι δεν όφειλε τα τέλη ή το πρόστιμο. Εφόσον αυτά γίνουν δεκτά από την αρμόδια υπηρεσία, η οφειλή μπορεί να διαγραφεί. Για όσους δεν καταφέρουν να επιλύσουν τη διαφορά διοικητικά, η πράξη βεβαίωσης μπορεί να προσβληθεί απευθείας στα αρμόδια διοικητικά δικαστήρια.

Αξίζει να σημειωθεί ότι μόλις την περασμένη Άνοιξη, η ΑΑΔΕ έστειλε 172.510 κοινοποιήσεις οφειλής Τελών Κυκλοφορίας του 2025, εκ των οποίων 161.456 αφορούν φυσικά πρόσωπα και 11.054 νομικά πρόσωπα.

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