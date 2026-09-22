Ηράκλειο: Σπαραγμός για την 14χρονη Ελένη που "'έφυγε"...

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Στο πένθος έχει βυθιστεί το Μαλεβίζι από τον ξαφνικό και πρόωρο θάνατο της 14χρονης Ελένης Μιχ. Τσικνάκη.

Η είδηση του θανάτου της έχει προκαλέσει βαθιά θλίψη στην τοπική κοινωνία και την οικογένειά της.

Η κηδεία του κοριτσιού θα τελεστεί σήμερα, Τρίτη 22 Σεπτεμβρίου, στις 5 το απόγευμα, στον Ιερό Ναό Αγίου Δημητρίου στο Καβροχώρι Μαλεβιζίου, ενώ η σορός θα βρίσκεται στον ναό από τις 4.

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