Τι θα φάμε σήμερα; Πίτσα με κολοκυθάκια και αλεύρι ολικής

Υλικά



100 γρ. αλεύρι ολικής άλεσης



1 κ.γ. αποξηραμένη μαγιά



130 ml ζεστό νερό



220 γρ. σάλτσα με ψιλοκομμένες ντομάτες



Μια χούφτα ντοματίνια, κομμένα στη μέση



1 μεγάλο κολοκυθάκι, κομμένο σε λεπτές φέτες



30 γρ. μοτσαρέλα, σε κομμάτια



8 πράσινες ελιές, χοντροκομμένες



1 σκελίδα σκόρδο, ψιλοκομμένη



1 κ.σ. ελαιόλαδο



3 κ.σ. ψιλοκομμένο μαϊντανό, για το σερβίρισμα







Εκτέλεση



Βάζετε το αλεύρι και τη μαγιά σε ένα μίξερ, προσθέτετε μια πρέζα αλάτι και ανακατεύετε.



Ρίχνετε σταδιακά το ζεστό νερό και συνεχίζετε το ανακάτεμα για περίπου 1 λεπτό, μέχρι να σχηματιστεί μια μαλακή ζύμη.



Αφαιρείτε τη ζύμη από το σκεύος και την ανοίγετε σε ελαφρώς αλευρωμένη επιφάνεια, ώστε να έχει διάμετρο περίπου 30 εκ. Στη συνέχεια, τη μεταφέρετε σε ελαφρώς λαδωμένο ταψί.



Απλώνετε τη σάλτσα ντομάτας πάνω στη ζύμη και από πάνω τοποθετείτε τα ντοματίνια και τις φέτες κολοκυθιού. Πασπαλίζετε με τη μοτσαρέλα.



Σε ένα μικρό μπολ ανακατεύετε τις ελιές και το ψιλοκομμένο σκόρδο και στη συνέχεια τα απλώνετε πάνω στην πίτσα.



Περιχύνετε ομοιόμορφα με το ελαιόλαδο και αφήνετε τη ζύμη να φουσκώσει για 20 λεπτά. Στο μεταξύ, προθερμαίνετε τον φούρνο στους 240°C.



Ψήνετε την πίτσα για 12-15 λεπτά, μέχρι να γίνει τραγανή και να ροδίσει στις άκρες.



Πασπαλίζετε με τον μαϊντανό και σερβίρετε.

Πηγή: newsbeast.gr

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