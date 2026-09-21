ΔΕΥ.21 Σεπ 2026 20:04
radio icon100.6 FM KnossosFM
radio icon101.5 FM Ράδιο Κρήτη
ΕΛΛΑΔΑ

Θεσσαλονίκη: Εισαγγελική έρευνα για γκράφιτι στο «Κλ. Βικελίδης», εξετάζεται εάν προάγει τη βία

κλεάνθης βικελίδης
clock 22:55 | 21/09/2026
writer icon newsroom ekriti.gr
Δείτε περισσότερα άρθρα μας στα αποτελέσματα αναζήτησης.
Add ekriti.gr on Google

Στο επίκεντρο εισαγγελικής έρευνας βρίσκεται γκράφιτι, το οποίο σχεδιάστηκε σε εξωτερικό τοίχο του γηπέδου «Κλ. Βικελίδης», στη Θεσσαλονίκη.

Με αφορμή αναρτήσεις σε μέσα κοινωνικής δικτύωσης, διατάχθηκε επείγουσα προκαταρκτική έρευνα για να διαπιστωθεί εάν το μήνυμα που αποτυπώνεται στο γκράφιτι συνιστά προτροπή ή υποκίνηση σε βία κι εάν προκύπτουν ποινικές ευθύνες.

Στο πλαίσιο της έρευνας θα εξεταστεί εάν στοιχειοθετείται το αδίκημα της διέγερσης σε διάπραξη εγκλημάτων, βιαιοπραγίες ή διχόνοια.

Διαβάστε επίσης 

Ηράκλειο: Το mail της ΑΑΔΕ για δήθεν επιστροφή φόρου - Τι ζητούν από τους πολίτες

Ηράκλειο: Αγροτικό συγκρούστηκε με βυτιοφόρο και αναποδογύρισε!

google news icon

Ακολουθήστε το ekriti.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις για την Κρήτη και όχι μόνο.

Γηπεδο Γκράφιτι
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Όλες οι ειδήσεις
ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ
Ράδιο Κρήτη © | 2013 -2026 ekriti.gr Όροι Χρήσης | Ταυτότητα Designed by Cloudevo, developed by Pixelthis