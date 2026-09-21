Ξηρό λάδι προσώπου: Γιατί το χρειάζεσαι αν έχεις ξηρή επιδερμίδα

Υπάρχουν λάδια προσώπου που αφήνουν πίσω τους εκείνη την έντονα λιπαρή αίσθηση και άλλα που μοιάζουν σχεδόν να εξαφανίζονται μόλις έρθουν σε επαφή με την επιδερμίδα. Τα λεγόμενα dry oils ανήκουν στη δεύτερη κατηγορία: έχουν ανάλαφρη, μεταξένια υφή, απορροφώνται γρήγορα και χαρίζουν στην επιδερμίδα απαλότητα και διακριτική λάμψη χωρίς το βαρύ τελείωμα που συχνά συνδέουμε με τα facial oils.

Οι καλύτερες φόρμουλες συνδυάζουν διαφορετικά φυτικά έλαια και λιπίδια, όπως σκουαλένιο, έλαιο χοχόμπα, αργκάν και έλαιο αμυγδάλου, που βοηθούν να διατηρείται η επιδερμίδα απαλή, ελαστική και άνετη. Συχνά περιέχουν επίσης βιταμίνη Ε και αντιοξειδωτικά, ενώ ορισμένα εμπλουτίζονται με ενεργά συστατικά που στοχεύουν σε πιο συγκεκριμένες ανάγκες, όπως η ξηρότητα, η θαμπάδα ή τα πρώτα σημάδια γήρανσης.







Ένα ξηρό λάδι προσώπου μπορεί να έχει θέση σε κάθε ρουτίνα. Είναι ιδανικό για εσένα που έχεις ξηρή και αφυδατωμένη επιδερμίδα, για εσένα που θέλεις να χαρίσεις στην επιδερμίδα σου λάμψη και ένα glass skin look, αλλά και για εσένα που μετά τα 50 και τα 60 νιώθεις την επιδερμίδα σου να σε «τραβάει».

Χρησιμοποίησέ το ως τελευταίο βήμα της βραδινής ρουτίνας σου, μετά τον ορό και την κρέμα, ή πρόσθεσε μία μικρή ποσότητα στην ενυδατική σου για να της δώσεις ένα boost. Δύο-τρεις σταγόνες αρκούν για να αφήσουν την επιδερμίδα απαλή, λεία και φωτεινή.

Πηγή: jenny.gr

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