Σταυροπούλου για την εγκυμοσύνη της Δανάης Μπάρκα

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Η Βίκυ Σταυρούλου μίλησε στην εκπομπή «Χαμογέλα και Πάλι» και δήλωσε πως είναι χαρούμενη για την εγκυμοσύνη της Δανάης Μπάρκα παρόλο που ακόμα δεν έχει καταφέρει να συνειδητοποιήσει τι έχει συμβεί.

«Νιώθω πολύ χαρούμενη γιατί είναι η Δανάη χαρούμενη. Δεν το έχω συνειδητοποιήσει», εξομολογήθηκε.

Παράλληλα, συμπλήρωσε με χιούμορ πως δεν μπορεί να συνηθίσει πως θα είναι πλέον γιαγιά: «Γελάω που με λες γιαγιά. Έχει πει ατακάρα η Δανάη. Λέει “σε έχω ικανή να μου ζητήσεις να το βαφτίσεις"», είπε χαρακτηριστικά.

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