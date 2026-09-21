ΔΕΥ.21 Σεπ 2026 22:15
radio icon100.6 FM KnossosFM
radio icon101.5 FM Ράδιο Κρήτη
GOSSIP - LIFESTYLE

Σταυροπούλου για την εγκυμοσύνη της Δανάης Μπάρκα

σταυροπούλου
clock 22:00 | 21/09/2026
writer icon newsroom ekriti.gr
Δείτε περισσότερα άρθρα μας στα αποτελέσματα αναζήτησης.
Add ekriti.gr on Google

Η Βίκυ Σταυρούλου μίλησε στην εκπομπή «Χαμογέλα και Πάλι» και δήλωσε πως είναι χαρούμενη για την εγκυμοσύνη της Δανάης Μπάρκα παρόλο που ακόμα δεν έχει καταφέρει να συνειδητοποιήσει τι έχει συμβεί.

«Νιώθω πολύ χαρούμενη γιατί είναι η Δανάη χαρούμενη. Δεν το έχω συνειδητοποιήσει», εξομολογήθηκε.

Παράλληλα, συμπλήρωσε με χιούμορ πως δεν μπορεί να συνηθίσει πως θα είναι πλέον γιαγιά: «Γελάω που με λες γιαγιά. Έχει πει ατακάρα η Δανάη. Λέει “σε έχω ικανή να μου ζητήσεις να το βαφτίσεις"», είπε χαρακτηριστικά.

Διαβάστε επίσης 

Ανατριχιαστικό ντοκουμέντο με τον Μαζωνάκη να ψέλνει τους Χαιρετισμούς της Παναγίας στο Άγιο Όρος

Ο Στέφανος Μιχαήλ θα γίνει πατέρας για πρώτη φορά

google news icon

Ακολουθήστε το ekriti.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις για την Κρήτη και όχι μόνο.

Βίκυ Σταυροπούλου Δανάη Μπάρκα
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Όλες οι ειδήσεις
ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ
Ράδιο Κρήτη © | 2013 -2026 ekriti.gr Όροι Χρήσης | Ταυτότητα Designed by Cloudevo, developed by Pixelthis