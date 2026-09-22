Ηράκλειο: Νέος εντοπισμός μεταναστών - Διασώθηκαν 37 αλλοδαποί

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Στον εντοπισμό λέμβου με 37 αλλοδαπούς επιβαίνοντες προχώρησαν οι λιμενικές αρχές, στη θαλάσσια περιοχή 57 ναυτικά μίλια νοτιοανατολικά των Καλών Λιμένων.

Η λέμβος εντοπίστηκε από μη επανδρωμένο εναέριο μέσο της Frontex, υπό τον συντονισμό του Ενιαίου Κέντρου Συντονισμού Έρευνας και Διάσωσης.

Οι 37 επιβαίνοντες περισυνελέγησαν από πλωτό σκάφος του Λιμενικού και μεταφέρονται στο λιμάνι των Καλών Λιμένων.

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