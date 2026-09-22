Ηράκλειο: Αφαίρεσαν την κάλτσα από το στομάχι του 14χρονου μετά τις καταγγελίες

Αίσιο τέλος είχε η περιπέτεια του 14χρονου μαθητή με αναπηρία, ο οποίος, σύμφωνα με την καταγγελία της μητέρας του, κατάπιε την κάλτσα του μέσα στο σχολικό όχημα, κατά τη μεταφορά του από τις Αρχάνες στο ΕΕΕΚ Ηρακλείου, στην Αλικαρνασσό.

Το παιδί μεταφέρθηκε στο ΠΑΓΝΗ και υποβλήθηκε σε επέμβαση για την αφαίρεση της κάλτσας από το στομάχι του.

Η μητέρα του, με ανάρτησή της αργά το βράδυ της Δευτέρας, έκανε γνωστό ότι η επέμβαση ξεκίνησε στις 9 και διήρκεσε περίπου μία ώρα, σημειώνοντας πως «όλα πήγαν καλά».

Το περιστατικό έχει προκαλέσει έντονη συζήτηση για τις συνθήκες μεταφοράς παιδιών με βαριά αναπηρία, καθώς η οικογένεια καταγγέλλει ότι είχε ζητήσει επανειλημμένα να υπάρχει συνοδός στο σχολικό όχημα.

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