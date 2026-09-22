Ηράκλειο: Στο μικροσκόπιο συνταξιούχος οδοντίατρος για θεραπείες αντιγήρανσης και "αποτοξίνωσης"

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Στο μικροσκόπιο του Ιατρικού Συλλόγου Ηρακλείουβρίσκεται η δραστηριότητα συνταξιούχου οδοντιάτρου, η οποία παρουσιάζεται ως βιοσυντονίστρια και υδροθεραπεύτρια παχέος εντέρου. Στο διαδίκτυο διαφημίζει υδροθεραπεία, βιοσυντονισμό, χρονοβελονισμό και υπηρεσίες «ιονικής αποτοξίνωσης», ενώ σε βίντεό της παρουσιάζει τις συγκεκριμένες μεθόδους και μηχανήματα που χρησιμοποιεί.

Ο πρόεδρος του Ιατρικού Συλλόγου Ηρακλείου, Αλέξανδρος Πατριανάκος, ανέφερε ότι βρίσκεται σε εξέλιξη διαδικασία προκειμένου να διαπιστωθεί αν στην περίπτωση αυτή πραγματοποιούνται ιατρικές πράξεις. Εφόσον διαπιστωθεί κάτι τέτοιο, όπως είπε, θα κινηθεί διαδικασία για αντιποίηση ιατρικού επαγγέλματος.

Η ίδια, πάντως, μιλώντας στον ΑΝΤ1, υποστηρίζει ότι δεν ασκεί ιατρικές πράξεις και χαρακτηρίζει τον υδροκαθαρισμό μια μορφή κλύσματος.

@ant1news.gr Στο "μικροσκόπιο" του Ιατρικού Συλλόγου Ηρακλείου μπαίνει συνταξιούχος οδοντίατρος που συστήνεται ως βιοσυντονίστρια και υδροθεραπεύτρια παχέος εντέρου, με έρευνα για το εάν προχωρούσε σε ιατρικές πράξεις. #Ant1news #Κρητη #βιοσυντονισμος ♬ πρωτότυπος ήχος - Antenna News

Στα Χανιά, την ίδια ώρα, ο Ιατρικός Σύλλογος προχωρά στην προετοιμασία τριών μηνυτήριων αναφορών σε βάρος αισθητικών και κέντρων αισθητικής, που φέρονται να πραγματοποιούσαν ενέσιμες θεραπείες.

Στο πλαίσιο των καταγγελιών εξετάζεται και περίπτωση κτηνιάτρου, ο οποίος φέρεται να προσέφερε υαλουρονικό και μπότοξ σε ιδιαίτερα χαμηλές τιμές.

Οι συγκεκριμένες υποθέσεις έρχονται στο φόντο ευρύτερων ελέγχων για υπηρεσίες που σχετίζονται με την αντιγήρανση και τη μακροζωία. Σύμφωνα με το ρεπορτάζ, σε ελέγχους της Εθνικής Αρχής Διαφάνειας και του Ιατρικού Συλλόγου Αθηνών σε κέντρα αισθητικής εντοπίστηκαν περισσότερες από 280 παραβάσεις.

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