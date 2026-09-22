Δύο μήνες μάχης στο ΠΑΓΝΗ και ένα μεγάλο "ευχαριστώ" σε ΜΕΘ και Πνευμονολογική

Ένα μεγάλο ευχαριστώ θέλει να απευθύνει η οικογένεια του Γιάννη Παπαδάκη Χατζηγιαννάκη στους γιατρούς και το νοσηλευτικό προσωπικό της ΜΕΘ και της Πνευμονολογικής Κλινικής του ΠΑΓΝΗ . Μετά από μια πολύ δύσκολη περιπέτεια υγείας και δύο μήνες νοσηλείας, ο Γιάννης επέστρεψε στο σπίτι του.

Η οικογένειά του αισθάνεται την ανάγκη να ευχαριστήσει δημόσια όλους εκείνους που στάθηκαν δίπλα του και έδωσαν τη δική τους μάχη για να τα καταφέρει.

Αναλυτικά αναφέρει τα εξής:

Θα θέλαμε, ως οικογένεια του Γιάννη Παπαδάκη Χατζηγιαννάκη, να πούμε ένα μεγάλο και ειλικρινές ευχαριστώ στους γιατρούς και στο νοσηλευτικό προσωπικό της Μονάδας Εντατικής Θεραπείας του ΠΑΓΝΗ, στον πρώτο όροφο.

Πριν από περίπου δύο μήνες, ο πατέρας μας αντιμετώπισε ένα πολύ σοβαρό πρόβλημα υγείας και χρειάστηκε να νοσηλευτεί για περίπου έναν μήνα στη ΜΕΘ. Η κατάσταση ήταν πολύ δύσκολη και οι γιατροί και οι νοσηλευτές έδωσαν τη δική τους μάχη, κάνοντας ό,τι μπορούσαν για να τον κρατήσουν στη ζωή.

Στη συνέχεια, όταν μεταφέρθηκε στην Πνευμονολογική Κλινική, βρήκαμε και εκεί ανθρώπους που τον φρόντισαν με πραγματικό ενδιαφέρον και ανθρωπιά. Γιατρούς και νοσηλευτές που ήταν δίπλα του καθημερινά και πολλές φορές έκαναν ακόμη περισσότερα απ' όσα θα περίμενε κανείς. Θέλουμε ιδιαίτερα να ευχαριστήσουμε όλες τις νοσηλεύτριες που στάθηκαν δίπλα του, κάθε μία προσωπικά αλλά και όλους τους υπόλοιπους ανθρώπους της κλινικής, γιατρούς, νοσηλευτές και προσωπικό.

Ξέρουμε πολύ καλά τις δύσκολες συνθήκες μέσα στις οποίες δουλεύουν. Ξέρουμε τις ελλείψεις και την πίεση που αντιμετωπίζει καθημερινά το δημόσιο σύστημα υγείας. Κι όμως, οι άνθρωποι αυτοί συνεχίζουν να κάνουν τη δουλειά τους και να προσφέρουν στους ασθενείς τους.

Πριν από λίγες ημέρες ο πατέρας μας πήρε εξιτήριο και βρίσκεται πλέον στο σπίτι, κοντά στην οικογένειά του.

Γι' αυτό και θέλουμε απλώς να πούμε ένα μεγάλο ευχαριστώ σε όλους όσοι συνέβαλαν ώστε να γυρίσει πίσω σε εμάς. Δεν θα ξεχάσουμε τη φροντίδα, την προσπάθεια και το ενδιαφέρον που δείξατε στον δικό μας άνθρωπο.

Να είστε όλοι καλά.

Η οικογένεια του Ιωάννη Παπαδάκη Χατζηγιαννάκη

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