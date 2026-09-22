Μείωση της απόστασης και νέοι κανονισμοί από το 2027 στα Γκραν Πρι

Η Επιτροπή Formula 1 της Διεθνούς Ομοσπονδίας Αυτοκινήτου (FIA) αποφάσισε να μειώσει την τυπική απόσταση των Γκραν Πρι από τα 305 στα 290 χιλιόμετρα από το 2027, μειώνοντας τους αγώνες κατά δύο ή τρεις γύρους.

Η επιτροπή ενέκρινε την αλλαγή στο πλαίσιο των προγραμματισμένων τροποποιήσεων στους κανονισμούς για τις μονάδες ισχύος του 2027, οι οποίες αφορούν στη ροή καυσίμου, όπως ανέφερε σε σχετική ανακοίνωση μετά τη συνεδρίασή της στα γραφεία της FIA στο Λονδίνο.

Παράλληλα, συμφωνήθηκε η κατάργηση του χρονικού ορίου των τριών ωρών από την εκκίνηση μέχρι τον τερματισμό ενός αγώνα, συμπεριλαμβανομένων τυχόν διακοπών λόγω βροχής ή άλλων παραγόντων.

Ωστόσο, θα παραμείνει σε ισχύ το όριο των δύο ωρών για τον καθαρό χρόνο αγώνα, ενώ θα εισαχθεί ένα αυστηρό χρονικό όριο λήξης (hard stop) για τις περιπτώσεις αγώνων που θα διαταραχθούν από απρόοπτα.

Στόχος είναι να δοθεί στους θεατές η καλύτερη δυνατή ευκαιρία να απολαύσουν έναν πλήρη αγώνα όταν σημειώνονται διακοπές, επεσήμανε η FIA.

Η επιτροπή συμφώνησε επίσης ότι οι διοργανωτές θα πρέπει να έχουν μεγαλύτερη ευελιξία στην παράταση των περιόδων ελεύθερων δοκιμών εφόσον αυτές διακοπούν.