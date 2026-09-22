Ηράκλειο: Καλύτερα το βρέφος που το χτύπησε βαριά η μητέρα του

Καλύτερη είναι πλέον η κατάσταση της υγείας του λίγων ημερών βρέφους από τα Χανιά, που νοσηλεύεται στη Μονάδα Εντατικής Θεραπείας Νεογνών του Βενιζέλειου Νοσοκομείου Ηρακλείου, μετά τον σοβαρό τραυματισμό του. Όπως ανέφερε στο ekriti ο διοικητής του Βενιζέλειου, Κώστας Δανδουλάκης, το μωράκι έχει αποσωληνωθεί και παρουσιάζει βελτίωση, γεγονός που δημιουργεί συγκρατημένη αισιοδοξία για την πορεία της υγείας του.

Το βρέφος είχε μεταφερθεί στο Νοσοκομείο Χανίων στις 13 Σεπτεμβρίου, μία ημέρα μετά τον τραυματισμό του, και από τον ιατρικό έλεγχο διαπιστώθηκε ότι έφερε κρανιοεγκεφαλική κάκωση και σοβαρά τραύματα στο πρόσωπο. Ακολούθησε η διακομιδή του στη ΜΕΘ Νεογνών του Βενιζέλειου.

Για την υπόθεση συνελήφθη η 18χρονη μητέρα, η οποία σύμφωνα με τις πληροφορίες παραδέχθηκε ότι χτύπησε το παιδί. Αρχικά είχε αναφέρει στους γιατρούς ότι το βρέφος είχε πέσει κατά λάθος από τα χέρια της.

Η νεαρή μητέρα αφέθηκε στη συνέχεια ελεύθερη με περιοριστικούς όρους, μεταξύ των οποίων η απαγόρευση προσέγγισης του παιδιού, η απαγόρευση εξόδου από τη χώρα, η υποχρεωτική παρουσία σε Αστυνομικό Τμήμα και η παρακολούθηση προγράμματος στο Κέντρο Ψυχικής Υγείας. Η ίδια φέρεται να επικαλέστηκε επιλόχειο κατάθλιψη και προβλήματα ψυχικής υγείας.

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