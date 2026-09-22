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GOSSIP - LIFESTYLE

Σπαλιάρας: Απαντά για τη νέα του σύντροφο

σπαλιαρας
clock 10:00 | 22/09/2026
writer icon newsroom ekriti.gr
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Ο Γιάννης Σπαλιάρας μίλησε στην εκπομπή Ηapppy Day και  αποκάλυψε πως εδώ και περίπου έναν μήνα βρίσκεται σε σχέση με την Τάμτα, η οποία κατάγεται από την Τιφλίδα της Γεωργίας.

«Είμαι πολύ καλά στη συγκεκριμένη φάση. Η ζωή είναι πολύ απρόβλεπτη θα έλεγα. Δεν περίμενα ότι μετά από έναν επώδυνο χωρισμό θα βρεθώ σε μια σχέση τόσο γρήγορα, καθώς από την προηγούμενή μου σχέση με την προ-προηγούμενη μεσολάβησαν τέσσερα χρόνια. Οπότε ήμουν προετοιμασμένος για κάτι αντίστοιχο», εξομολογήθηκε.

Τι είπε για τον χωρισμό του;

«Ουσιαστικά από τον Μάρτιο είχε γίνει η πρώτη ρήξη. Το παλέψαμε για κάποιους μήνες και τελικά δεν»

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