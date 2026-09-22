Σπαλιάρας: Απαντά για τη νέα του σύντροφο

Ο Γιάννης Σπαλιάρας μίλησε στην εκπομπή Ηapppy Day και αποκάλυψε πως εδώ και περίπου έναν μήνα βρίσκεται σε σχέση με την Τάμτα, η οποία κατάγεται από την Τιφλίδα της Γεωργίας.
«Είμαι πολύ καλά στη συγκεκριμένη φάση. Η ζωή είναι πολύ απρόβλεπτη θα έλεγα. Δεν περίμενα ότι μετά από έναν επώδυνο χωρισμό θα βρεθώ σε μια σχέση τόσο γρήγορα, καθώς από την προηγούμενή μου σχέση με την προ-προηγούμενη μεσολάβησαν τέσσερα χρόνια. Οπότε ήμουν προετοιμασμένος για κάτι αντίστοιχο», εξομολογήθηκε.
Τι είπε για τον χωρισμό του;
«Ουσιαστικά από τον Μάρτιο είχε γίνει η πρώτη ρήξη. Το παλέψαμε για κάποιους μήνες και τελικά δεν»
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