Υπόθεση Μαζωνάκη: Ανοιχτό το ενδεχόμενο για εμπλοκή τρίτου προσώπου - Αντιφάσεις στις καταθέσεις των εργαζομένων

Ανοιχτό το ενδεχόμενο εμπλοκής και τρίτου προσώπου στην υπόθεση του θανάτου του Γιώργου Μαζωνάκη, ενώ οι έρευνες βρίσκονται σε πλήρη εξέλιξη, άφησε η εκπρόσωπος Τύπου της ΕΛΑΣ Κωνσταντία Δημογλίδου.

Μιλώντας στον ΣΚΑΪ το πρωί της Τρίτης (22/09), η ίδια σημείωσε χαρακτηριστικά ότι «δεν μπορούμε να αποκλείσουμε εμπλοκή οποιουδήποτε άλλου τρίτου προσώπου».

Αναφερόμενη στην πορεία των ερευνών, η κυρία Δημογλίδου σημείωσε μεταξύ άλλων ότι εργαζόμενοι στο ιατρείο στο Κολωνάκι, όπου υπέστη ανακοπή ο αγαπημένος τραγουδιστής, έχουν πέσει σε αντιφάσεις στις καταθέσεις τους, όσον αφορά τους χρόνους.

Εξήγησε δε ότι η Αστυνομία επενέβη αυτοβούλως από τη στιγμή που ενημερώθηκε ότι ο τραγουδιστής είχε μεταφερθεί νεκρός στο νοσοκομείο από ιδιωτικό χώρο.

«Ουσιαστικά φτάσαμε στο νοσοκομείο όταν ενημερωθήκαμε ότι μεταφέρθηκε από ιδιωτικό χώρο αυτός ο άνθρωπος, νεκρός. Γι' αυτό ακριβώς και επενέβη αυτοεπάγγελτα η αστυνομία, για να διερευνήσει τις συνθήκες θανάτου ενός ανθρώπου σε ιδιωτικό χώρο. Είτε αυτός είναι ιατρείο, είτε είναι οικία, γίνεται σε κάθε περίπτωση», είπε η ίδια.

«Είπαμε ότι την πρώτη στιγμή ότι ήταν διαφορετικά αυτά που βρήκαν στην πορεία οι αστυνομικοί σε σχέση με αυτά που κατέθεταν αρχικά οι γιατροί στις ένορκες καταθέσεις τους, ως μάρτυρες το πρώτο εκείνο βράδυ», πρόσθεσε,

Στη συνέχεια, αναφέρθηκε και στα στοιχεία από ψηφιακά πειστήρια. «Η διεύθυνση εγκληματολογικών ερευνών έδωσε δύο εκθέσεις στην ανάκριση. Είναι ακόμα σε εξέλιξη αυτή η διαδικασία με τα ψηφιακά πειστήρια», σημείωσε.

«Οι εργαζόμενοι αναμένεται να κληθούν για διευκρινίσεις»

Σε σχέση με τις καταθέσεις των εργαζομένων στο ιατρείο στο Κολωνάκι, επεσήμανε ότι υπάρχουν αποκλίσεις μεταξύ τους. «Δεν συμπίπτουν απόλυτα οι καταθέσεις των εργαζομένων του ιατρείου στο Κολωνάκι μεταξύ τους. Εννοώ ως προς τους χρόνους και ως προς άλλα στοιχεία που είχαμε συλλέξει κατά τη διάρκεια της προανάκρισης», δήλωσε.

Όπως εκτίμησε, οι εργαζόμενοι αναμένεται να κληθούν και στο πλαίσιο της ανάκρισης προκειμένου να δώσουν διευκρινίσεις.

Για τους δύο γιατρούς που έχουν προφυλακιστεί, η κυρία Δημογλίδου δήλωσε ότι για την Αστυνομία η εμπλοκή τους είχε προκύψει από την αρχή, ξεκαθαρίζοντας ωστόσο ότι ο βαθμός ευθύνης τους αποτελεί ζήτημα που θα κριθεί από τη Δικαιοσύνη.

«Για εμάς, η εμπλοκή ήταν ξεκάθαρη από την αρχή των δύο προσώπων που έχουν προφυλακιστεί. Θα δούμε σε τι βαθμό ο καθένας, αυτό θα το αποφασίσει η Δικαιοσύνη. Από εκεί και πέρα, θα συμπληρώσουμε με τα υπόλοιπα στοιχεία την έρευνα, ώστε να έχει πλήρη εικόνα ο ανακριτής», σημείωσε.

«Κλεδί» η άρση του τηλεφωνικού απορρήτου

Καθοριστικής σημασίας για την εξέλιξη της έρευνας αναμένεται να είναι η ολοκλήρωση της εξέτασης των ψηφιακών πειστηρίων, αλλά και τα στοιχεία που θα προκύψουν από την άρση του τηλεφωνικού απορρήτου.

«Θα πρέπει να ολοκληρώσουμε με την εξέταση των ψηφιακών πειστηρίων. Οποιοδήποτε δεδομένο προκύψει, θα πρέπει να δοθεί στην ανάκριση. Και της άρσης τηλεφωνικού απορρήτου. Είναι πολύ σημαντικό. Για να δούμε τα στοιχεία, για να δούμε ποιος έστελνε τι, τι συνομιλίες υπήρχαν», τόνισε.

Μάλιστα, άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο να προκύψει και άλλο πρόσωπο από την έρευνα. «Δεν μπορούμε να αποκλείσουμε εμπλοκή οποιουδήποτε άλλου τρίτου προσώπου», δήλωσε χαρακτηριστικά.

«Καμία επίσημη καταγγελία για το ιατρείο στο Κολωνάκι»

Τέλος, διευκρίνισε ότι δεν είχε καταγραφεί στην Αστυνομία κάποια επίσημη καταγγελία για το συγκεκριμένο ιατρείο, ούτε πριν ούτε μετά το περιστατικό.

«Καμία καταγγελία δεν είχε γίνει στην Αστυνομία επισήμως για αυτό το ιατρείο. Ούτε πριν το περιστατικό, ούτε μετά το περιστατικό. Δεν έχει έρθει τουλάχιστον στην αστυνομία», ανέφερε.

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