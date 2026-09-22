Ηράκλειο: Ξεκινά το έργο ανάπλασης της Λεωφόρου Καλοκαιρινού από την Ίδης μέχρι τη Γιαμαλάκη

Ένα έργο που περιμένει αρκετά χρόνια η τοπική κοινωνία, η ανάπλαση της Λεωφόρου Καλοκαιρινού μπήκε σε φάση υλοποίησης: Ο Δήμαρχος Ηρακλείου Αλέξης Καλοκαιρινός υπέγραψε τη σύμβαση για την υπογειοποίηση των δικτύων ηλεκτροδότησης με τον ΔΕΔΔΗΕ, προϋπολογισμού 260.238,12 ευρώ (με ΦΠΑ), σηματοδοτώντας έτσι την έναρξη του έργου αισθητικής και λειτουργικής αναβάθμισης της Λεωφόρου Καλοκαιρινού στο τμήμα από την Ίδης μέχρι τη Γιαμαλάκη.

Ο Δήμαρχος Ηρακλείου τόνισε ότι αμέσως μετά την ολοκλήρωση της υπογειοποίησης των δικτύων από τον ΔΕΔΔΗΕ θα ξεκινήσουν και οι εργασίες ανάπλασης της Λ. Καλοκαιρινού και επεσήμανε: «Πρόκειται για ένα έργο που αλλάζει την εικόνα της κεντρικής λεωφόρου και βελτιώνει αισθητά την καθημερινότητα και την ποιότητα ζωής στο κέντρο της πόλης. Μια παρέμβαση με σκοπό, μεταξύ άλλων, την αναζωογόνηση της τοπικής επιχειρηματικότητας και την ενίσχυση της εμπορικής δραστηριότητας της περιοχής».

Όπως είναι γνωστό η περιοχή παρέμβασης του έργου αφορά σε μια έκταση μήκους περίπου 255 μέτρων και περιλαμβάνει διαπλάτυνση πεζοδρομίων, δημιουργία όδευσης τυφλών, νέες δαπεδοστρώσεις, νέες φυτεύσεις, νέο ηλεκτροφωτισμό και αναβάθμιση των υδραυλικών δικτύων ύδρευσης, αποχέτευσης και ομβρίων. Παράλληλα, το έργο συναρθρώνεται με δυο ακόμη σημαντικές παρεμβάσεις στην περιοχή, την ανάπλαση και του δεύτερου τμήματος της Λ. Καλοκαιρινού, από τη Γιαμαλάκη μέχρι τη Χανιόπορτα, αλλά και τη διαμόρφωση της οδού Μάχης Κρήτης από την Πλατεία Κόρακα μέχρι την οδό Εφόδου, έργο που εντάσσεται και στην Προγραμματική Σύμβαση Πολιτισμικής Ανάπτυξης (ΠΣΠΑ) Δήμου Ηρακλείου – Υπουργείου Πολιτισμού – Περιφέρειας Κρήτης – ΟΔΑΠ.

Το έργο ανάπλασης της Λεωφόρου Καλοκαιρινού, είχε αρχικό προϋπολογισμό 1.620.000 ευρώ και τελικό προϋπολογισμό 1.017.082,23€ (χωρίς ΦΠΑ 24%). Εντάσσεται στο αναθεωρημένο σχέδιο της νέας προγραμματικής περιόδου της Στρατηγικής Βιώσιμης Αστικής Ανάπτυξης (ΣΒΑΑ) Δήμου Ηρακλείου και χρηματοδοτείται από το Πρόγραμμα «Κρήτη 2021-2027».

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