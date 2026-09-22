Τσουκαλάς: Το ΠΑΣΟΚ πρότεινε παρεμβάσεις για το κόστος των καυσίμων - Ο πρωθυπουργός καθυστέρησε και τα έκανε μαντάρα

Τη θέση του ΠΑΣΟΚ για προσωρινή μείωση του Ειδικού Φόρου Κατανάλωσης υπογράμμισε ο Κώστας Τσουκαλάς σε συνέντευξη του στην ΕΡΤnews, σχολιάζοντας πως ενώ το ΠΑΣΟΚ ήταν «το μόνο κόμμα» που το έθεσε στη ΔΕΘ, «ο πρωθυπουργός ο οποίος μας κατηγορούσε για λαϊκισμό όταν λέγαμε ότι είναι απαραίτητο και είναι εφικτό, τώρα και εκείνος λέει» ότι θα το θέσει μετ' επιτάσεως στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο.

Χαρακτήρισε δε ψευδές ότι δεν μπορεί η χώρα να το μειώσει μόνη της, καθώς «όταν προβλέπονται κατώτατα όρια, σημαίνει ότι μπορεί να γίνει» και πως «τα κυβερνητικά στελέχη είναι κατ' επάγγελμα ψεύτες και πολύ συχνά λένε αυτό που θέλουν και όχι τι είναι δυνατόν να συμβεί στην πραγματικότητα». «Είναι άλλο πράγμα ο πρωθυπουργός να παραδεχτεί ότι αφού καθυστέρησε και δεν προνόησε και τα έχει κάνει μαντάρα στο θέμα του κόστους των καυσίμων, τώρα -αφού υπάρχει και στην Ευρώπη μια πίεση- να δει μήπως υπάρξει μια ευρωπαϊκή ειδική εξαίρεση από τις δαπάνες και άλλο να ψεύδεται λέγοντας ότι δεν μπορούσε να έχει προβεί σε μείωση», είπε ο εκπρόσωπος Τύπου του ΠΑΣΟΚ.

Αναφερόμενος στις τιμές της ενέργειας και ειδικότερα στο πετρέλαιο θέρμανσης, έθεσε στο επίκεντρο τη λειτουργία της αγοράς και τον ρόλο των διυλιστηρίων. Παράλληλα περιέγραψε τις προτάσεις του ΠΑΣΟΚ συνοψίζοντας: «εμείς έχουμε πει ότι πρέπει να μειωθεί ο ειδικός φόρος κατανάλωσης προσωρινά, ο ΦΠΑ και βέβαια, εμείς λέμε για φορολόγηση ουρανοκατέβατων υπερκερδών - από εκεί να υπάρξουν έσοδα τα οποία μπορούν να στηρίξουν τους πολίτες και τους καταναλωτές».

Κληθείς να σχολιάσει την πρόταση του Αλέξη Τσίπρα για ανώτατη τιμή στο πετρέλαιο θέρμανσης, στάθηκε στο δημοσιονομικό κόστος μιας τέτοιας παρέμβασης, αναφέροντας ότι «ανώτατη τιμή στο πετρέλαιο θέρμανσης χωρίς να λάβει υπόψη το πώς διαμορφώνονται οι τιμές χρηματιστηριακά έχει ένα δημοσιονομικό κόστος που πρέπει να εξηγηθεί». «Επειδή άκουσα τον κ. Τσίπρα και από το βήμα της ΔΕΘ και δεν είχε στο πρόγραμμα του την μείωση του ΕΦΚ και είδα τη σημερινή του δήλωση, χαίρομαι που μετά τον πρωθυπουργό ανακάλυψε και εκείνος πως πρέπει να υπάρξουν παρεμβάσεις, ακόμη κι αργά», σχολίασε. Πρόσθεσε ότι ΝΔ και ΕΛ.Α.Σ. που «έως τώρα δεν είχαν τη θέση αυτή - δεν ήθελαν φορολόγηση υπερκερδών, δεν ήθελαν μείωση του ειδικού φόρου, δεν ήθελαν παρέμβαση στον ΦΠΑ, πλέον αντιλαμβάνονται ότι είναι τέτοιες οι εξελίξεις που δεν μπορούν να εμμένουν στη θέση αυτή».

Μίλησε για κρατική κερδοσκοπία από τη «λεηλασία» μέσω της έμμεσης φορολογίας, την οποία η κυβέρνηση «βαφτίζει, με τα αντίδωρα που δίνει, ως κυβερνητική γενναιοδωρία». «Αλλά οι πολίτες ξέρουν πια ποιο είναι το μοντέλο Μητσοτάκη ”σου παίρνω δέκα, σου δίνω δύο και σου ζητάω να μου πεις και ευχαριστώ”».

Σχολιάζοντας τις δημοσκοπήσεις μετά τη ΔΕΘ, ο κ. Τσουκαλάς υποστήριξε ότι τα ποιοτικά στοιχεία αποτυπώνουν διαφορετική εικόνα από την πρόθεση ψήφου, υποστηρίζοντας ότι «τα ποιοτικά στοιχεία όλων των δημοσκοπήσεων δείχνουν ότι στη ΔΕΘ το πρόγραμμα του ΠΑΣΟΚ είναι αυτό που έμεινε και όχι άλλων κομμάτων» και πως «κάθε φορά πριν τη δημοσκοπική ανατροπή σε σχέση με την πρόθεση ψήφου προηγείται η δημοσκοπική ανατροπή σε επίπεδο ποιοτικών στοιχείων».

Αναφερόμενος στη δημόσια αντιπαράθεση Σδούκου - Φαραντούρη, είπε: «πρώτα η κα Σδούκου κατηγόρησε τον κ. Φαραντούρη ότι χαριεντιζόταν με την κ. Καρυστιανού και μετά εκείνος αντέστρεψε την ”κατηγορία” με το ίδιο ρήμα. Το ρήμα δεν το επέλεξε ο κ. Φαραντούρης, το ρήμα το επέλεξε η κα Σδούκου. Είμαι σίγουρος πως ούτε ο ένας ούτε ο άλλος ήθελαν να δώσουν καμία άλλη χρήση πέραν της πολιτικής. Μου κάνει εντύπωση ότι σε sites είδα να κυκλοφορεί το απόσπασμα της αντιπαράθεσης τους μόνο με την αποστροφή του κ. Φαραντούρη και χωρίς αυτή της κυρίας Σδούκου που είχε προηγηθεί».

Σχετικά με τις δηλώσεις του Αλέξανδρου Αυλωνίτη ανέφερε μεταξύ άλλων ότι «το διόρθωσε και ξεκαθάρισε τη θέση του».

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