Ντέρτι: Η Στέλλα προσπαθεί να διαχειριστεί την πίεση και τον πανικό της

Το «Ντέρτι» είναι η νέα δραματική σειρά, που μεταφέρει τους τηλεθεατές στην Πάτρα του 1987, μέσα στον κόσμο ενός νυχτερινού κέντρου. Οι εξελίξεις στο επόμενο επεισόδιο υπόσχονται να κρατήσουν αμείωτο το ενδιαφέρον του κοινού.

Τι θα δούμε απόψε;

Η Στέλλα προσπαθεί να διαχειριστεί την πίεση και τον πανικό της, ενώ βρίσκεται στο σπίτι της θείας της, Βούλας, με τον Άρη να την παρακολουθεί διακριτικά απ’ έξω. Παράλληλα, η υπόθεση του Κωστή παίρνει δραματική τροπή, καθώς επιβεβαιώνεται ο θάνατός του, με ενδείξεις που αφήνουν ανοιχτό το ενδεχόμενο εγκληματικής ενέργειας. Ο Λεωνίδας και η Μάρθα ζουν τον εφιάλτη τους, προσπαθώντας να σταθούν στα πόδια τους για να μάθουν όλη την αλήθεια. Παρά τις πιέσεις να κλείσει η υπόθεση ως δυστύχημα, ο Πασχάλης επιμένει να συνεχίσει την έρευνα για το γιο του φίλου του, αναζητώντας τα πρόσωπα που συνδέονταν μαζί του στο Ντέρτι. Παρά το πένθος, το μαγαζί συνεχίζει να λειτουργεί κανονικά, ενώ η παρουσία του Πασχάλη ρίχνει τις πρώτες σκιές πάνω σε συγκεκριμένα πρόσωπα που φαίνεται να σχετίζονται με την υπόθεση. Την ίδια στιγμή, η Στέλλα έρχεται ξανά αντιμέτωπη με τη μητέρα της και καλείται να αποφασίσει αν θα παραμείνει στην Πάτρα για να παίξει το παιχνίδι της Αστυνομίας μέχρι τέλους. Όσο τα κομμάτια αρχίζουν να συνδέονται, γίνεται ξεκάθαρο ότι η υπόθεση του Κωστή δεν είναι αυτό που φαίνεται και ότι κάποιοι μέσα στο Ντέρτι έχουν λόγο να φοβούνται.

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