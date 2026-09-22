ΚΚΕ: Ερώτηση στη Βουλή για την ακύρωση του λατομείου στον Μοχό

Έντονες αντιδράσεις και σοβαρούς προβληματισμούς στους κατοίκους και τους φορείς της Περιφερειακής Ενότητας Ηρακλείου προκαλεί ο σχεδιασμός για τη δημιουργία δανειοθαλάμου εκμετάλλευσης ασβεστόλιθου στη θέση «Φουσκιές» της Δημοτικής Κοινότητας Μοχού του Δήμου Χερσονήσου.

Με σκοπό την εξυπηρέτηση των κατασκευαστικών αναγκών του νέου αεροδρομίου στο Καστέλλι, η συγκεκριμένη χωροθέτηση θυσιάζει την ποιότητα ζωής και το περιβάλλον στον βωμό της κερδοφορίας των κατασκευαστικών ομίλων.

Το ζήτημα φέρνει στη Βουλή το ΚΚΕ με Ερώτησή του προς τους συναρμόδιους Υπουργούς, ζητώντας την άμεση ματαίωση των σχεδίων που απειλούν άμεσα τους γύρω οικισμούς.

Η ερώτηση του ΚΚΕ

Ο νόμος των κερδών, της απελευθέρωσης, της ιδιωτικοποίησης, που με συνέπεια προώθησαν και προωθούν η κυβέρνηση της ΝΔ, όπως και οι προηγούμενες ΣΥΡΙΖΑ και ΠΑΣΟΚ, με όλα τα κόμματα που υπηρετούν την ΕΕ, εφαρμόζεται και στην κατασκευή και του αεροδρομίου του Καστελλίου, που δεν έχει καθόλου σχέση με τις λαϊκές ανάγκες για ασφαλείς και φτηνές μεταφορές, ενώ στον βωμό του κέρδους θυσιάζει την ποιότητα ζωής των κατοίκων και το περιβάλλον.

Τα παραπάνω επιβεβαιώνει και ο σχεδιασμός της χωροθέτησης δανειοθαλάμου λήψης αδρανών υλικών στη θέση «Φουσκιές» της Δ.Κ. Μοχού του Δήμου Χερσονήσου, που συνδέεται με την κατασκευή του νέου αεροδρομίου στο Καστέλλι .

Συγκεκριμένα, σύμφωνα με τη Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων χωροθετείται η ανάπτυξη λατομείου σε ένα σημείο που απέχει 2,18km από τον οικισμό Ποταμιών, 2,45km από τον οικισμό Μοχού, 2,60km από τον οικισμό Κουτουλουφαρίου, 1,6km από τη Σταλίδα και 3,17km από τον οικισμό Χερσονήσου.

Μπροστά σε αυτό το ζήτημα, οι κάτοικοι της περιοχής αντιδρούν στην εγκατάσταση ενός λατομείου που έρχεται να προστεθεί σε μία περιοχή που στο όνομα της “ανάπτυξης” είναι ήδη επιβαρυμένη (πχ ΧΥΤΑ Χερσονήσου) και το οποίο θα επιφέρει συνέπειες στο περιβάλλον, στην ποιότητα ζωής και στην τοπική οικονομία, όχι μόνο στον Μοχό, αλλά και στις όμορες περιοχές όπως στις Ποταμιές, το Κουτουλουφάρι, τη Σταλίδα, τη Χερσόνησο, κλπ.

Ο προτεινόμενος δανειοθάλαμος καταλαμβάνει συνολική έκταση περίπου 61,1 στρεμμάτων. Παρά τον χαρακτηρισμό «δανειοθάλαμος», η δραστηριότητα που περιγράφεται περιλαμβάνει εκσκαφές σε βαθμίδες, ύψους 10-12m (4 βαθμίδες με πλάτος 6m έκαστη), σε επιφάνεια περίπου 29,4 στρ, διατρήσεις, χρήση εκρηκτικών με διάτρηση, γόμωση και ανατίναξη, θραύση και κοσκίνιση του πετρώματος, λειτουργία βαρέων μηχανημάτων και μεταφορά μεγάλων ποσοτήτων υλικών.

Αίτημα των κατοίκων της περιοχής και των φορέων τους είναι να ματαιωθεί ο σχεδιασμός για το λατομείο, ενώ επισημαίνουν τους κινδύνους λειτουργίας του κι επίσης πως υπάρχει ήδη αδειοδοτημένος δανειοθάλαμος στη θέση «Κούπος», για τις ανάγκες του αεροδρομίου .

Κίνδυνοι λειτουργίας : Οι κάτοικοι υπογραμμίζουν πως το λατομείο απέχει 3,5 χιλ από το φράγμα Αποσελέμη, που σε καμία περίπτωση δεν πρέπει να διαταράσσεται από επαναλαμβανόμενες δονήσεις που ενδέχεται να οδηγήσουν σε αστοχία μίας καίριας υποδομής, ενός φράγματος ύδρευσης. Παράλληλα, σημειώνουν ότι η λειτουργία του λατομείου (εκρήξεις και δονήσεις) μπορεί να έχει ιδιαίτερα δυσμενείς επιπτώσεις στον ΧΥΤΑ του Δήμου, με πιθανές διαταράξεις επί των στεγανώσεων, διαφυγής ιδιαίτερα μολυσματικών ρύπων στους υπόγειους καρστικούς υδροφορείς και πιθανότητα επικίνδυνων φαινομένων λόγω διατάραξης των σωληνώσεων βιοαερίου. Ιδιαίτερα σοβαρός είναι και ο κίνδυνος καταστροφικών πλημμυρών, καθώς, όπως αναφέρουν οι κάτοικοι, η σχεδιαζόμενη θέση του δανειοθαλάμου γειτνιάζει άμεσα με το κρίσιμο υδρολογικό σημείο όπου ενώνονται τρία (3) ρέματα σε ένα, η συμβολή των οποίων αποτελεί ήδη μια ζώνη εξαιρετικά υψηλής επικινδυνότητας για την εκδήλωση πλημμυρών. Επίσης, τονίζουν ότι είναι προφανές πως το οδικό δίκτυο της ευρύτερης περιοχής θα επιβαρυνθεί, λόγω της όδευσης των φορτηγών του προτεινόμενου έργου.

Υποβάθμιση περιοχής μεγάλου πολιτιστικού αποθέματος : Το λατομείο χωροθετείται 2,2km από τη Βυζαντινή Ιερά Μονή Παναγίας Γκουβερνιώτισσας, σε μια περιοχή που υπάρχει πληθώρα βυζαντινών μνημείων και αποτελεί τμήμα ενός ιδιαίτερα σημαντικού αρχαιολογικού και ιστορικού τοπίου της βόρειας κεντρικής Κρήτης, σε άμεση σχέση με την αρχαιολογική ενότητα των Μαλίων και τις βόρειες πλαγιές της Σελένας .





ΕΡΩΤΩΝΤΑΙ οι κ. Υπουργοί, τι μέτρα θα πάρει η Κυβέρνηση για :

• Την άμεση ματαίωση των σχεδίων για δανειοθάλαμο εκμετάλλευσης ασβεστόλιθου στη θέση «Μοχός», Π.Ε. Ηρακλείου, Περιφέρειας Κρήτης.

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