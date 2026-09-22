Γιώργος Μαζωνάκης: «Θα ήθελα να μην κατάλαβε τίποτα και να μην πόνεσε, δεν ηρεμώ το βράδυ», λέει η αδελφή του

Μουδιασμένη δηλώνει η αδελφή του Γιώργου Μαζωνάκη, Μαρία, λίγες ημέρες μετά τον θάνατό του στο ιατρείο επί της οδού Καρνεάδου, έπειτα από ανακοπή κατά τη διάρκεια πλασμαφαίρεσης.

«Πραγματικά, δεν ξέρω τι να νιώσω», είπε αρχικά στην εκπομπή του Ant1 «Το Πρωινό», ενώ σε ερώτηση που δέχτηκε για την κατάθεση του υπνοθεραπευτή που έλαβε τη φωτογραφία του αδελφού της, την ώρα που έκανε πλασμαφαίρεση, απάντησε: «Μέχρι να βγουν οι επίσημες καταθέσεις, δεν ξέρω τίποτα».

«Δεν θα τον άφηνα να πάει εκεί»

Παράλληλα, η Μαρία Μαζωνάκη ξεκαθάρισε ότι αν ήξερε κάτι, δεν θα άφηνε τον αδελφό της να πάει στους γιατρούς του Κολωνακίου. «Δεν θα τον άφηνα να πάει εκεί. Δεν θα έφτανε εκεί ο Γιώργος καν», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Επιπλέον, εμφανίστηκε οργισμένη με τις αποκαλύψεις που γίνονται γύρω από την υπόθεση, επαναλαμβάνοντας ότι «θέλω να δικαιωθεί ο Γιώργος. Αυτό. Τίποτα άλλο».

«Δεν έχουν καταλάβει τι έχει συμβεί», λέει η Μαρία Μαζωνάκη για τους γονείς της

Η αδελφή του δημοφιλούς τραγουδιστή ρωτήθηκε και για την κατάσταση που βρίσκονται οι γονείς της.

«Χάλια είναι. Πώς να είναι; Το παιδί τους έχασαν. Δεν έχουν καταλάβει τι έχει συμβεί. Δεν έχουν καταλάβει τι τους έχει βρει 100%», ανέφερε, τονίζοντας ότι το μοναδικό που θέλουν είναι να αποδοθεί δικαιοσύνη.

«Θα ήθελα να μην κατάλαβε τίποτα, να πήγε στα χέρια του Θεού χωρίς να πάρει χαμπάρι τι συνέβη»

Τέλος, η αδελφή του Γιώργου Μαζωνάκη είπε ότι δεν μπορεί να ηρεμήσει τα βράδια και το μόνο που θέλει είναι να μην ταλαιπωρήθηκε ο αδελφός της πριν φύγει από τη ζωή.

«Αυτό που θα ήθελα είναι να μην κατάλαβε τίποτα. Να μην πόνεσε. Να μην κατάλαβε τίποτα ο Γιώργος. Τίποτα άλλο. Να έφυγε, να πήγε στα χέρια του Θεού, χωρίς να πάρει χαμπάρι τι συνέβη. Δεν ηρεμώ το βράδυ», ανέφερε χαρακτηριστικά.

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