Δήμος Μινώα Πεδιάδας: Ζητά νέα Δημόσια ΣΑΕΚ στο Καστέλλι - "Ναι" από το Δημοτικό Συμβούλιο

Με στόχο την ενίσχυση των εκπαιδευτικών και επαγγελματικών επιλογών που παρέχονται στο Δήμο Μινώα Πεδιάδας ,τόσο για τους νέους όσο και για τους ενήλικες, το Δημοτικό Συμβούλιο αποφάσισε κατά τη χθεσινή του συνεδρίαση, να υποβληθεί αίτημα προς το Υπουργείο Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού και τη ΔΥΠΑ για τη δημιουργία και λειτουργία Δημόσιας Σχολής Ανώτερης Επαγγελματικής Κατάρτισης (ΣΑΕΚ) και στο Καστέλλι.

Για την αρχική λειτουργία της ΣΑΕΚ που μπορεί να στεγαστεί στο κτίριο του Γενικού Λυκείου/Γυμνασίου Καστελλίου, προτείνονται οι ειδικότητες, Στέλεχος Υπηρεσιών Εφοδιαστικής Αλυσίδας και Βοηθός Παιδαγωγών Πρώιμης Ηλικίας.

Η επιλογή των ειδικοτήτων εντάσσεται στον ευρύτερο σχεδιασμό του Δήμου για τη σύνδεση της επαγγελματικής εκπαίδευσης με τις ανάγκες και τις προοπτικές που διαμορφώνονται στην περιοχή, σε σχέση και με τη λειτουργία του νέου Διεθνούς Αεροδρομίου στο Καστέλλι. Η πρόταση για τη δημιουργία ΣΑΕΚ στο Καστέλλι μάλιστα, έρχεται να προστεθεί σε μια σειρά πρωτοβουλιών που έχουν ήδη υλοποιηθεί από το Δήμο Μινώα Πεδιάδας στον τομέα της εκπαίδευσης και της διά βίου μάθησης.

Στο Αρκαλοχώρι λειτουργεί για δεύτερη χρονιά το Τμήμα «Στέλεχος Υπηρεσιών Αερομεταφοράς» της 1ης ΣΑΕΚ Ηρακλείου, δίνοντας τη δυνατότητα σε νέους και νέες της ευρύτερης περιοχής να αποκτήσουν γνώσεις και επαγγελματικές δεξιότητες σε έναν κλάδο που συνδέεται άμεσα με τις νέες συνθήκες που δημιουργούνται στην περιοχή. Παράλληλα, λειτουργεί η Δομή Κεραμικής στο Θραψανό, σε συνεργασία με το Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας, ενώ στο Καστέλλι λειτουργεί το Παράρτημα του Σχολείου Δεύτερης Ευκαιρίας Ηρακλείου, προσφέροντας σε ενήλικες τη δυνατότητα να ολοκληρώσουν τη βασική τους εκπαίδευση. Την ίδια στιγμή, στο 1ο ΕΠΑΛ Αρκαλοχωρίου έχουν διευρυνθεί οι εκπαιδευτικές επιλογές, με τη λειτουργία νέων τμημάτων και την αύξηση του μαθητικού δυναμικού.

Image

«Η εκπαίδευση και η επαγγελματική κατάρτιση αποτελούν βασική προϋπόθεση για να μπορέσει ο τόπος μας να αξιοποιήσει τις μεγάλες αλλαγές και τις νέες ευκαιρίες που δημιουργούνται. Με την προτεινόμενη δημιουργία Δημόσιας ΣΑΕΚ στο Καστέλλι, ο Δήμος επιδιώκει να ενισχύσει ακόμη περισσότερο το δίκτυο εκπαίδευσης και διά βίου μάθησης σε όλες τις Δημοτικές Ενότητες, δίνοντας στους πολίτες περισσότερες επιλογές και στα νέα παιδιά περισσότερες δυνατότητες να σπουδάσουν, να καταρτιστούν και να εργαστούν στον τόπο τους», ανέφερε χαρακτηριστικά ο Δήμαρχος Μινώα Πεδιάδας Βασίλης Κεγκέρογλου.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Ηράκλειο: Υποχώρησε μπαλκόνι στη Χανιόπορτα – Έντονη ανησυχία για τα παλιά κτίρια (εικόνες)

Ηράκλειο: Στο μικροσκόπιο συνταξιούχος οδοντίατρος για θεραπείες αντιγήρανσης και "αποτοξίνωσης"

Ηράκλειο: Καλύτερα το βρέφος που το χτύπησε βαριά η μητέρα του