Από παλιό εργοστάσιο σε λευκό ησυχαστήριο: Το σπίτι του Γιώργου Μαζωνάκη στην Κρήτη

Στους Πεύκους Λασιθίου, ο Γιώργος Μαζωνάκης είχε καταφέρει να πλάσει τον δικό του επίγειο παράδεισο. Οι ντόπιοι γνώριζαν καλά πόσο πολύτιμο ήταν αυτό το καταφύγιο για εκείνον. Ήταν ο τόπος όπου έβρισκε την ηρεμία του, περπατούσε, απολάμβανε τη θάλασσα.

Το «καταφύγιο» του τραγουδιστή ήταν στους Πεύκους, περίπου 6-7 χιλιόμετρα από τον Μακρύ Γιαλό, και το είχε αγοράσει πριν από μερικά χρόνια. Ήταν ένα παλιό εργοστάσιο που το ανακαίνισε και που ο ίδιος το διαμόρφωσε ανάλογα με το γούστο του, σε ένα λευκό σπίτι.

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Η σχέση του Γιώργου Μαζωνάκη με τους Πεύκους ξεκίνησε περίπου το 1995. Αρχικά ο καλλιτέχνης πήγαινε στην περιοχή για διακοπές, όμως επειδή η καταγωγή του ήταν από την Σητεία, εκεί όπου γεννήθηκε και μεγάλωσε ο πατέρας του, και σε μία επίσκεψή του εκεί αντίκρισε έναν επίγειο Παράδεισο, περνώντας ο καιρός δέθηκε τόσο πολύ με το τοπίο και με τους κατοίκους, ώστε αποφάσισε να αγοράσει το δικό του ακίνητο.

Το παλιό εργοστάσιο, κοντά στο κέντρο του χωριού, άρχισε να μεταμορφώνεται σύμφωνα με το όραμά του, σε ένα υπέροχο σπίτι που του έδινε ηρεμία, χαλάρωση και απολάμβανε την υπέροχη τυρκουάζ θάλασσα μπροστά στα πόδια του, που τόσο πολύ αγαπούσε, και περνούσε αμέτρητες ώρες σε αυτήν. Οι άνθρωποι της περιοχής μιλάνε για έναν άνθρωπο ιδιαίτερα συνεπή τότε με τα συνεργεία που εργάστηκαν στο σπίτι, και γενικότερα πολύ φιλικό, με όλους τους κατοίκους

Οι Πεύκοι πνιγμένοι στο πράσινο είναι ένα χωριό με ελάχιστους κατοίκους, περίπου 200. Ήταν ο “θεραπότοπός του” , έλεγε όταν βρισκόταν εκεί. Εκείνος ξυπνούσε νωρίς για να κατέβει στον Μακρύ Γιαλό για μπάνιο ή για να περπατήσει στην περιοχή και να απολαύσει τη φύση, να ξεκουραστεί και να παίρνει τις αποφάσεις του.

Ο Γιώργος Μαζωνάκης είχε επενδύσει χρόνο και προσωπική φροντίδα στο σπίτι του στους Πεύκους για να το διαμορφώσει όπως εκείνος ήθελε, όμως, δεν μπορούσε να το χαρεί όσο θα ήθελε, αφού σύμφωνα με μαρτυρίες των κατοίκων, οι επαγγελματικές του υποχρεώσεις τον κράτησαν μακριά από την Κρήτη τα τελευταία δύο χρόνια.

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