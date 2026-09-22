Σκάκι στην...καρδιά του Ηρακλείου, απο το σκακιστικό τμήμα του ΟΦΗ!

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Το Σκακιστικό Τμήμα του ΟΦΗ, επέστρεψε στη Λότζια για τη δεύτερη μεγάλη σκακιστική του δράση, με τον προπονητή του συλλόγου, Διεθνή Μαίτρ (IM) και Ομοσπονδιακό Προπονητή Παναγιώτη Χριστοδούλου, να αντιμετωπίζει ταυτόχρονα δεκάδες σκακιστές, σε ένα ιδιαίτερο και εντυπωσιακό σκακιστικό θέαμα.

Για τρεις ώρες, από τις 11:00 έως τις 14:00, η Λότζια μετατράπηκε σε ένα μεγάλο υπαίθριο σκακιστικό «γήπεδο», όπου παιδιά, έφηβοι, ενήλικες, αρχάριοι αλλά και έμπειροι σκακιστές είχαν την ευκαιρία να καθίσουν απέναντι από έναν Διεθνή Μαίτρ και να δοκιμάσουν τις δυνάμεις τους.

Η συμμετοχή ήταν δωρεάν και η ανταπόκριση του κόσμου ξεπέρασε κάθε προσδοκία.

Η εκδήλωση προσέλκυσε κόσμο από ολόκληρο το Ηράκλειο, αλλά και επισκέπτες και τουρίστες που βρέθηκαν στην πόλη και στάθηκαν για να παρακολουθήσουν από κοντά τη σκακιστική δράση.

Περισσότεροι από 500 άνθρωποι πέρασαν συνολικά από τον χώρο κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης, δημιουργώντας μια πραγματική γιορτή για το σκάκι στην καρδιά της πόλης.

Παράλληλα, η δράση έδωσε την ευκαιρία σε μικρούς και μεγάλους να γνωρίσουν καλύτερα το σκάκι, να παίξουν, να συζητήσουν και να έρθουν πιο κοντά σε ένα άθλημα που καλλιεργεί τη σκέψη, τη συγκέντρωση, την υπομονή και τη δημιουργικότητα.

Η συγκεκριμένη δράση αποτέλεσε μια ακόμη σημαντική προσπάθεια για την προβολή και τη διάδοση του σκακιού στο Ηράκλειο, ενώ ταυτόχρονα ανέδειξε τη δυναμική παρουσία του ΟΦΗ και του Σκακιστικού του Τμήματος στην τοπική κοινωνία.

Με ανακοίνωση του, το σκακισττικό τμήμα του ΟΦΗ, ευχαρίστησε:

-Tο Donato Pizzeria & Restaurant, που στήριξε έμπρακτα την εκδήλωση προσφέροντας πίτσες στους παρευρισκόμενους.

-Tη ΔΕΠΑΝΑΛ Α.Ε., τον Δήμο Ηρακλείου καθώς και τον Πολιτιστικό Σύλλογο Αγίου Ιωάννη για την πολύτιμη στήριξη και τη σημαντική συμβολή τους στην πραγματοποίηση αυτής της όμορφης σκακιστικής γιορτής!

-Τους γονείς, τα παιδιά, τους φίλους του ΟΦΗ και του σκακιού, τους εθελοντές και όλους τους ανθρώπους που βρέθηκαν στη Λότζια και έδωσαν ζωή σε όλη αυτή την προσπάθεια.

"Ο ΟΦΗ συνεχίζει να ανοίγει το σκάκι στην κοινωνία, να δημιουργεί νέες δράσεις και να φέρνει το άθλημα ακόμη πιο κοντά σε όλους.

Το σκάκι βγήκε στους δρόμους του Ηρακλείου και ο ΟΦΗ ήταν εκεί! " αναφέρει στην ανακοίνωση του, το σκακιστικό τμήμα του ΟΦΗ.