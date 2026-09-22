ΤΡΙ.22 Σεπ 2026 20:10
radio icon100.6 FM KnossosFM
radio icon101.5 FM Ράδιο Κρήτη
ΕΛΛΑΔΑ

Ηλιούπολη: Γυναίκα τρόμαξε από κεραυνό και έπαθε ανακοπή - Της έκαναν ΚΑΡΠΑ

ΚΕΡΑΥΝΟΣ
clock 17:06 | 22/09/2026
writer icon newsroom ekriti.gr
Δείτε περισσότερα άρθρα μας στα αποτελέσματα αναζήτησης.
Add ekriti.gr on Google

Συναγερμός σήμανε το πρωί στην Ηλιούπολη, όταν μια καθηγήτρια υπέστη ανακοπή την ώρα που βρισκόταν στον δρόμο, μετά τον ισχυρό κρότο από κεραυνό που έπεσε στην περιοχή.

Σύμφωνα με το newsbomb.gr, ο κεραυνός δεν χτύπησε τη γυναίκα. Ωστόσο, ο δυνατός κρότος φαίνεται πως την τρόμαξε, με αποτέλεσμα να χάσει τις αισθήσεις της και να υποστεί ανακοπή.

Στο σημείο έσπευσε ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, ενώ στη γυναίκα πραγματοποιήθηκε ΚΑΡΠΑ. Στη συνέχεια μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο του Ερυθρού Σταυρού, όπου οι γιατροί ανέλαβαν να αντιμετωπίσουν την κατάστασή της. Οι ακριβείς συνθήκες κάτω από τις οποίες σημειώθηκε το περιστατικό παραμένουν υπό διερεύνηση.

Διαβάστε επίσης 

Καρυστιανού στη Δίκη για τα Τέμπη: «Κρατούσα ένα-ένα τα κομμάτια του παιδιού μου» – Τι είπε για την πυρόσφαιρα

Έρευνα ΙΝΕ ΓΣΕΕ: Έντονο στρες βιώνει το 87% των εργαζομένων στον χώρο εργασίας τους

google news icon

Ακολουθήστε το ekriti.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις για την Κρήτη και όχι μόνο.

Ηλιουπολη Κεραυνός
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Όλες οι ειδήσεις
ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ
Ράδιο Κρήτη © | 2013 -2026 ekriti.gr Όροι Χρήσης | Ταυτότητα Designed by Cloudevo, developed by Pixelthis