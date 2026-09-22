Ηλιούπολη: Γυναίκα τρόμαξε από κεραυνό και έπαθε ανακοπή - Της έκαναν ΚΑΡΠΑ

Συναγερμός σήμανε το πρωί στην Ηλιούπολη, όταν μια καθηγήτρια υπέστη ανακοπή την ώρα που βρισκόταν στον δρόμο, μετά τον ισχυρό κρότο από κεραυνό που έπεσε στην περιοχή.

Σύμφωνα με το newsbomb.gr, ο κεραυνός δεν χτύπησε τη γυναίκα. Ωστόσο, ο δυνατός κρότος φαίνεται πως την τρόμαξε, με αποτέλεσμα να χάσει τις αισθήσεις της και να υποστεί ανακοπή.

Στο σημείο έσπευσε ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, ενώ στη γυναίκα πραγματοποιήθηκε ΚΑΡΠΑ. Στη συνέχεια μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο του Ερυθρού Σταυρού, όπου οι γιατροί ανέλαβαν να αντιμετωπίσουν την κατάστασή της. Οι ακριβείς συνθήκες κάτω από τις οποίες σημειώθηκε το περιστατικό παραμένουν υπό διερεύνηση.

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