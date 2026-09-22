ΟΦΗ:Σε απολογία για το ματς με τον Αστέρα-Ο Αθανασίου υποψήφιος για Best Goal

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Σε απολογία από το Πρωτοβάθμιο Μονομελές Πειθαρχικό Όργανο της Super League κλήθηκε ο ΟΦΗ για την αναμέτρηση με τον Αστέρα Τρίπολης.

Η κρητική ΠΑΕ καλείται να απολογηθεί την Πέμπτη 24 Σεπτεμβρίου, στις 09:30, για όσα καταγράφηκαν στο φύλλο αγώνα και στις εκθέσεις του παρατηρητή, της ΔΕΑΒ και της Αστυνομίας από το παιχνίδι της 5ης αγωνιστικής.

Στην ίδια διαδικασία κλήθηκαν επίσης οι ΑΕΚ, Aρης, Βόλος, Παναιτωλικός και Ηρακλής, καθώς και ο τεχνικός διευθυντής του τελευταίου, Γιάννης Στάθης.

@Το… buzzer beater του Νίκου Αθανασίου για την ισοφάριση (2-2) απέναντι στον Αστέρα Τρίπολης διεκδικεί τη διάκριση του καλύτερου γκολ της 5ης αγωνιστικής.

Ο ποδοσφαιριστής του ΟΦΗ βρίσκεται ανάμεσα στους πέντε υποψήφιους του Stoiximan Best Goal, με την ψηφοφορία να έχει ήδη ανοίξει και να ολοκληρώνεται την Πέμπτη 24 Σεπτεμβρίου, στις 14:30.

Οι φίλαθλοι μπορούν να ψηφίσουν μέσω της ιστοσελίδας stoiximan.gr/vote .