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ΚΟΣΜΟΣ

Τηλεφωνική επικοινωνία Πούτιν με τον πρίγκιπα διάδοχο της Σαουδικής Αραβίας

πουτιν
clock 17:17 | 22/09/2026
writer icon newsroom ekriti.gr
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Ο Ρώσος πρόεδρος Βλαντιμίρ Πούτιν είχε τηλεφωνική επικοινωνία με τον πρίγκιπα διάδοχο και πρωθυπουργό της Σαουδικής Αραβίας, Μοχάμεντ μπιν Σαλμάν αλ Σαούντ.

«Πραγματοποιήθηκε τηλεφωνική συνομιλία μεταξύ του Ρώσου προέδρου Βλαντιμίρ Πούτιν και του πρίγκιπα διαδόχου και πρωθυπουργού της Σαουδικής Αραβίας, Μοχάμεντ μπιν Σαλμάν αλ Σαούντ», ανέφερε σε ανακοίνωσή του το γραφείο Τύπου του Κρεμλίνου.

Ο Ρώσος ηγέτης συνεχάρη τον Σαουδάραβα πρίγκιπα διάδοχο για την επερχόμενη εθνική εορτή - την ημέρα που σηματοδοτεί την ίδρυση της Σαουδικής Αραβίας - σημειώνοντας ότι πριν από έναν αιώνα, η Σοβιετική Ένωση ήταν το πρώτο ξένο έθνος που αναγνώρισε το Σαουδαραβικό Βασίλειο.

Οι δύο ηγέτες εξέφρασαν αμοιβαία ικανοποίηση για το τρέχον επίπεδο συνεργασίας στον πολιτικό, εμπορικό, οικονομικό και ανθρωπιστικό τομέα.

Επιπλέον, ο Πούτιν και ο Πρίγκιπας Μοχάμεντ αντάλλαξαν απόψεις για την κατάσταση στη Μέση Ανατολή, ιδίως στην περιοχή του Περσικού Κόλπου. Συμφώνησαν ότι «δεν υπάρχει εναλλακτική λύση στις πολιτικές και διπλωματικές προσπάθειες που αποσκοπούν στην ομαλοποίηση της τρέχουσας κρίσης, λαμβάνοντας δεόντως υπόψη τα συμφέροντα όλων των μερών».

«Λόγω της επιδεινούμενης στρατιωτικοπολιτικής κατάστασης στην Υεμένη, επιβεβαιώθηκε η ανάγκη για άμεση παύση των εχθροπραξιών και τη δημιουργία των συνθηκών για την έναρξη ενός εποικοδομητικού ενδοϋεμενικού διαλόγου υπό την αιγίδα του ΟΗΕ. Ταυτόχρονα, τονίστηκε η σημασία της διασφάλισης της ασφαλούς και απρόσκοπτης διέλευσης των πλοίων μέσω των διεθνών πλωτών οδών στην περιοχή -συμπεριλαμβανομένων των στενών Μπαμπ αλ-Μαντέμπ και Χορμούζ», ανέφερε το Κρεμλίνο.

Ο Ρώσος Πρόεδρος και ο Σαουδάραβας Πρίγκιπας Διάδοχος συμφώνησαν να συνεχίσουν την επικοινωνία σε διάφορα επίπεδα.

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