Πουλιά: Γιατί δεν τα σκοτώνει το ρεύμα όταν κάθονται στα καλώδια

Είναι μια εικόνα που βλέπουμε καθημερινά, με τα πουλιά να στέκονται πάνω σε ηλεκτρικά καλώδια, ακόμη και σε δίκτυα υψηλής τάσης, χωρίς να παθαίνουν ηλεκτροπληξία. Πώς γίνεται αυτό;

Το μυστικό βρίσκεται στη διαφορά ηλεκτρικού δυναμικού. Όταν ένα πουλί πατά και με τα δύο πόδια στο ίδιο καλώδιο, τα δύο σημεία επαφής βρίσκονται ουσιαστικά στο ίδιο δυναμικό. Έτσι, δεν υπάρχει σημαντική διαφορά τάσης ώστε να περάσει ρεύμα μέσα από το σώμα του.

Το γεγονός ότι ένα καλώδιο μεταφέρει χιλιάδες βολτ δεν σημαίνει από μόνο του ότι όποιος το αγγίξει θα πάθει ηλεκτροπληξία. Για να γίνει αυτό, πρέπει το σώμα να βρεθεί ανάμεσα σε δύο σημεία με διαφορετικό δυναμικό και να δημιουργηθεί διαδρομή για το ρεύμα.

Ο κίνδυνος εμφανίζεται όταν ένα πουλί αγγίξει ταυτόχρονα δύο διαφορετικά καλώδια ή ένα καλώδιο και κάποιο γειωμένο μεταλλικό σημείο, όπως έναν στύλο. Τότε δημιουργείται διαφορά τάσης και το ρεύμα μπορεί να περάσει μέσα από το σώμα του, με θανατηφόρες συνέπειες.

Γι' αυτό το μέγεθος του πουλιού παίζει επίσης ρόλο. Ένα μικρό πτηνό μπορεί ευκολότερα να παραμείνει σε επαφή μόνο με ένα καλώδιο, ενώ ένα μεγαλύτερο, λόγω του ανοίγματος των φτερών του, έχει περισσότερες πιθανότητες να ακουμπήσει ταυτόχρονα δύο διαφορετικά σημεία.

Με λίγα λόγια, τα πουλιά δεν προστατεύονται από κάποιο «μαγικό» χαρακτηριστικό. Απλώς, όσο ακουμπούν μόνο ένα σημείο του ηλεκτρικού δικτύου, δεν δημιουργούν τη διαδρομή που χρειάζεται το ρεύμα για να περάσει μέσα από το σώμα τους.

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