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ΓΥΝΑΙΚΑ

Μόνο 2 κιλά; Κι όμως, αρκούν για να αλλάξεις το σώμα σου!

δίαιτα αδυνάτισμα
clock 17:52 | 22/09/2026
writer icon newsroom ekriti.gr
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Στον κόσμο του fitness υπάρχει η λανθασμένη εντύπωση ότι χρειαζόμαστε πάντα πολλά κιλά για να δούμε αποτελέσματα. Στην πραγματικότητα, ένα ζευγάρι βαράκια των 2 κιλών μπορεί να γίνει ένα εξαιρετικά αποτελεσματικό εργαλείο για τη βελτίωση της δύναμης, της ισορροπίας και του κινητικού συντονισμού.

Όταν ο στόχος είναι ο συντονισμός της κίνησης και η νευρομυϊκή συναρμογή, το μικρό βάρος υπερέχει. Τα 2 κιλά επιτρέπουν στο σώμα να εκτελέσει σύνθετες, πολυαρθρικές κινήσεις χωρίς να αλλοιώνεται η σωστή τεχνική.

Είναι ιδανικά για προπονήσεις τύπου Pilates και Barre, καθώς και για ασκήσεις που ενεργοποιούν τον κορμό και τους σταθεροποιητικούς μύες, μειώνοντας ταυτόχρονα τον κίνδυνο τραυματισμού.

Η ανάπτυξη της δύναμης με 2 κιλά εξαρτάται από το επίπεδο του ασκούμενου και τη μυϊκή ομάδα:

Για αρχάριους και ηλικιωμένους: Αποτελούν την τέλεια εισαγωγή στην προπόνηση με αντιστάσεις, προσφέροντας αρκετό ερέθισμα για τη μυϊκή ενδυνάμωση.

Για μικρές μυϊκές ομάδες: Μύες όπως οι ώμοι (πλάγιες εκτάσεις) και οι τρικέφαλοι ανταποκρίνονται εξαιρετικά σε αυτό το βάρος, ακόμη και για πιο προχωρημένους.

ΒΑΡΑΚΙΑ

Για μεγάλες μυϊκές ομάδες: Για τα πόδια ή την πλάτη, τα 2 κιλά θα λειτουργήσουν κυρίως για τη βελτίωση της αντοχής και όχι της μέγιστης δύναμης.

Αν έχετε στη διάθεσή σας μόνο 2 κιλά, μπορείτε να αυξήσετε τη δυσκολία με τρεις τρόπους

Μειώστε την ταχύτητα: Εκτελέστε την κίνηση πολύ αργά για να αυξήσετε τον χρόνο υπό τάση (Time Under Tension) του μυός.

Αυξήστε τις επαναλήψεις: Στοχεύστε σε 15 έως 20 επαναλήψεις ανά σετ.

Σύνθετες ασκήσεις: Συνδυάστε κινήσεις (π.χ. προβολές ποδιών μαζί με κάμψεις δικεφάλων) για να προκαλέσετε ταυτόχρονα το μυϊκό και το νευρικό σας σύστημα.

 Τα βαράκια των 2 κιλών είναι παραπάνω από αρκετά για να χτίσετε μια υγιή βάση δύναμης και να αποκτήσετε άψογο έλεγχο του σώματός σας.

Το κλειδί δεν είναι το πόσο βάρος σηκώνετε, αλλά ο τρόπος που το μετακινείτε.

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