Κινητό: Γιατί πρέπει να το αφήνεις με την οθόνη προς κάτω

Οι περισσότεροι αφήνουμε το κινητό στο γραφείο ή στο τραπέζι με την οθόνη προς τα πάνω. Ωστόσο, υπάρχουν λόγοι για τους οποίους ίσως είναι προτιμότερο να το τοποθετούμε ανάποδα, με την οθόνη προς τα κάτω. Ένας από αυτούς αφορά τις ειδοποιήσεις. Όταν η οθόνη δεν είναι στραμμένη προς τα πάνω, περιορίζονται οι φωτεινές ενεργοποιήσεις κάθε φορά που έρχεται ένα μήνυμα ή μια άλλη ειδοποίηση.

Αυτό μπορεί να συμβάλει σε μικρότερη κατανάλωση μπαταρίας, ιδιαίτερα όταν το κινητό δέχεται πολλές ειδοποιήσεις μέσα στην ημέρα. Υπάρχει όμως και το θέμα της κάμερας. Οι φακοί στα σύγχρονα κινητά εξέχουν από την πίσω πλευρά και όταν η συσκευή ακουμπά με την πλάτη πάνω σε σκληρή επιφάνεια, οι φακοί μπορεί να έρχονται σε επαφή με αυτήν.

Μια προστατευτική θήκη συνήθως διαθέτει υπερυψωμένο χείλος γύρω από την οθόνη, ώστε όταν το κινητό είναι μπρούμυτα να μην ακουμπά απευθείας το γυαλί. Υπάρχει και ένας ακόμη λόγος, πιο πρακτικός: η οθόνη δεν βρίσκεται συνεχώς μπροστά στα μάτια μας.

Έτσι, οι ειδοποιήσεις δεν τραβούν τόσο εύκολα την προσοχή μας, ενώ παράλληλα δεν υπάρχει κίνδυνος να εμφανιστεί στην οθόνη ένα προσωπικό μήνυμα μπροστά σε άλλους. Με λίγα λόγια, το να αφήνουμε το κινητό με την οθόνη προς τα κάτω μπορεί να προσφέρει καλύτερη ιδιωτικότητα, λιγότερους περισπασμούς και, υπό προϋποθέσεις, μεγαλύτερη προστασία για τη συσκευή.

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