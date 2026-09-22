Γουατεμάλα: Τέλος στο αμερικανικό εμπάργκο όπλων έπειτα από σχεδόν 50 χρόνια

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Στρατιωτικό υλικό από τις Ηνωμένες Πολιτείες παρέλαβε τη Δευτέρα (21.09) η Γουατεμάλα, για πρώτη φορά έπειτα από σχεδόν πενήντα χρόνια, σηματοδοτώντας το τέλος του αμερικανικού εμπάργκο όπλων που είχε επιβληθεί στη χώρα.

Ο πρόεδρος της Γουατεμάλας, Μπερνάρντο Αρέβαλο, ανακοίνωσε ότι οι ένοπλες δυνάμεις θα λάβουν όπλα και άλλο στρατιωτικό εξοπλισμό συνολικής αξίας περίπου 5 εκατ. δολαρίων. Σύμφωνα με την κυβέρνηση, το υλικό προορίζεται για την αντιμετώπιση των καρτέλ ναρκωτικών και την προστασία του πληθυσμού.

Τι περιλαμβάνει το πρώτο φορτίο

Στο πρώτο φορτίο περιλαμβάνονται τουφέκια, πολυβόλα, εκτοξευτήρες οπλοβομβίδων και εξοπλισμός για επιχειρήσεις νυχτερινής κατόπτευσης, σύμφωνα με μέσα ενημέρωσης της χώρας.

Οι αμερικανικές αποστολές στρατιωτικού υλικού προς τη Γουατεμάλα είχαν διακοπεί το 1977, εν μέσω του εμφυλίου πολέμου.

Το εμπάργκο και ο αιματηρός εμφύλιος

Η απόφαση των Ηνωμένων Πολιτειών είχε συνδεθεί με σοβαρές παραβιάσεις των ανθρωπίνων δικαιωμάτων κατά τη διάρκεια της σύγκρουσης ανάμεσα στις κρατικές δυνάμεις, παρατάξεις της άκρας αριστεράς και ακροδεξιές παραστρατιωτικές οργανώσεις.

Ο εμφύλιος πόλεμος, που διήρκεσε από το 1960 έως το 1996, στοίχισε τη ζωή σε τουλάχιστον 200.000 ανθρώπους, στην πλειονότητά τους αυτόχθονες άμαχοι.

Κατά τη διάρκεια της σύγκρουσης, μέλη των ενόπλων δυνάμεων είχαν την ευθύνη για πολυάριθμες σφαγές αμάχων, καθώς και για σειρά υποθέσεων σεξουαλικής βίας.

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