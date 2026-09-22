Προσποιήθηκαν τους αστυνομικούς και ζήτησαν λεφτά από το θύμα για να συλλάβουν… άλλους απατεώνες

Στα χέρια των αστυνομικών έπεσε ζευγάρι απατεώνων που επιχείρησαν να εξαπατήσουν έναν άνδρα, 57 ετών, στις Σέρρες.

Όλα έγιναν το μεσημέρι της Δευτέρας όταν συνεργός των δύο συλληφθέντων, 52 και 53 ετών, τηλεφώνησε στον παθόντα προσποιούμενος τον αστυνομικό και του ζήτησε να συγκεντρώσει το χρηματικό ποσό των 5.000 ευρώ και να τα τοποθετήσει σε συγκεκριμένο σημείο προκειμένου δήθεν… να συλλάβουν τους απατεώνες που θέλανε να τον εξαπατήσουν.

Μετά από άμεση κινητοποίηση των αστυνομικών εντοπίστηκαν ο 53χρονος και η 52χρονη οι οποίοι θα παραλάμβαναν το ποσό και συνελήφθησαν.

Σύμφωνα με το protothema.gr, στην κατοχή τους βρέθηκαν και κατασχέθηκαν τρία κινητά τηλέφωνα, ενώ η έρευνα των αστυνομικών συνεχίζεται τόσο για την ταυτοποίηση των στοιχείων του συνεργού τους, όσο και για την τυχόν συμμετοχή τους και σε άλλες παρόμοιες αξιόποινες πράξεις.

Οι συλληφθέντες, με τη δικογραφία που σχηματίστηκε σε βάρος τους, θα οδηγηθούν στον Εισαγγελέα Πρωτοδικών Σερρών.

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