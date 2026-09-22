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Ηράκλειο: Η σχολική τσάντα γίνεται "πράσινη" και χαρίζει μια Smart TV 50 ιντσών!

πρασινη τσαντα
clock 19:11 | 22/09/2026
writer icon newsroom ekriti.gr
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Ο Δήμος Ηρακλείου μέσω της Αντιδημαρχίας Καθαριότητας, συνεχίζει τις δράσεις ευαισθητοποίησης μικρών και μεγάλων για την Προστασία του Περιβάλλοντος, μέσω της Δημοτικής πλατφόρμας επιβράβευσης της ανακύκλωσης «Followgreen», followgreen.gr/heraklion.

Με τη νέα Πράσινη Αποστολή, ο Δήμος Ηρακλείου σας προσκαλεί να ξεκινήσετε τη νέα σχολική χρονιά με πιο «πράσινες» συνήθειες! Μέσα από το Green Mission: Η «πράσινη» Σχολική Τσάντα, ανακαλύπτουμε απλούς τρόπους για να κάνουμε την καθημερινότητά μας στο σχολείο πιο φιλική προς το περιβάλλον. Επιλέγοντας επαναχρησιμοποιούμενα προϊόντα, αξιοποιώντας σωστά τα σχολικά μας είδη και αποφεύγοντας τη σπατάλη, μπορούμε όλοι να συμβάλουμε στη δημιουργία ενός πιο «πράσινου» σχολείου!



Υπενθυμίζεται ότι κάθε μήνα, μία νέα «Πράσινη Αποστολή» βρίσκεται στη διάθεση των Δημοτών για να προσφέρει εκπαίδευση και ευαισθητοποίηση σε θέματα ανακύκλωσης, καθώς και πλούσια δώρα. Ο χρήστης για να λάβει τους πόντους επιβράβευσης καλείται να ολοκληρώσει με επιτυχία όλα τα βήματα της «Πράσινης Αποστολής - Green Mission» και να δηλώσει συμμετοχή στην τρέχουσα κλήρωση στο link: https://followgreen.gr/heraklion/mission/single/currnet.βάζοντας υποψηφιότητα για να κερδίσει μια τηλεόραση «Turbo-X 4K Smart TV 50" 50VS70U».

.Η ανάδειξη του/της νικητή/τριας της κλήρωσης πραγματοποιείται με τη μέθοδο της ηλεκτρονικής επιλογής τυχαίου αριθμού. Το δώρο θα αποστέλλεται μέσω εταιρείας ταχυμεταφορών, ύστερα από την ταυτοποίηση των στοιχείων του/της. Απαραίτητη προϋπόθεση μίας έγκυρης συμμετοχής είναι η ολοκλήρωση των στόχων του Green Mission. Η δράση υλοποιείται με την υποστήριξη του τμήματος Μελετών, Προγραμματισμού & Ανακύκλωσης της Διεύθυνσης Καθαριότητας & Ανακύκλωσης.

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