Χανιά: «Σ' ευχαριστώ δότη»- Ενημερωτική δράση για την εθελοντική δωρεά μυελού των οστών

Η δράση «Σ' ΕΥΧΑΡΙΣΤΩ ΔΟΤΗ - THANK YOU DONOR», με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα Εθελοντή Δότη Μυελού των Οστών, πραγματοποιήθηκε σήμερα, Τρίτη, στο Δημαρχείο Χανίων.

Επίκεντρο της δράσης που διοργανώθηκε από τον Σύλλογο «Ορίζοντας», σε συνεργασία με το ΚΕΔΜΟΠ - «Χάρισε Ζωή» και το Τμήμα Κοινωνικής Πολιτικής του Δήμου Χανίων, ήταν η ενημέρωση, ευαισθητοποίηση και η σημασία της εθελοντικής δωρεάς μυελού των οστών. Δόθηκε η δυνατότητα στους πολίτες να ενημερωθούν για τη διαδικασία εγγραφής στο Εθνικό Μητρώο Εθελοντών Δοτών Μυελού των Οστών, να λύσουν απορίες και να γνωρίσουν καλύτερα τη σημασία της εθελοντικής δωρεάς.

Η αντιδήμαρχος Κοινωνικής Πολιτικής, Ισότητας και Ληξιαρχείου, Ελένη Ζερβουδάκη, συνομίλησε με τους εκπροσώπους των φορέων και τους πολίτες που συμμετείχαν, ενώ αναφέρθηκε και στη σημασία της έγκυρης και σταθερής ενημέρωσης, επισημαίνοντας ότι η γνώση της διαδικασίας μπορεί να συμβάλει ουσιαστικά στην άρση φόβων και λανθασμένων αντιλήψεων γύρω από τη δωρεά. Παράλληλα, όπως είπε, ο Δήμος Χανίων στηρίζει πρωτοβουλίες που ενισχύουν την κοινωνική ευαισθητοποίηση και καλλιεργούν στην πράξη την αλληλεγγύη και την εθελοντική συμμετοχή.

Η φετινή καμπάνια είναι αφιερωμένη στους εθελοντές δότες που βρέθηκαν συμβατοί με ασθενείς και ανταποκρίθηκαν στο κάλεσμα, προσφέροντας σε ανθρώπους με λευχαιμία ή άλλη σοβαρή αιματολογική νόσο μια κρίσιμη δυνατότητα θεραπείας.

Μέσα από τη συνεργασία του Δήμου Χανίων, του Συλλόγου «Ορίζοντας» και του ΚΕΔΜΟΠ - «Χάρισε Ζωή», το μήνυμα της ημέρας ήταν σαφές, όπως τονίστηκε από τους διοργανωτές, ότι: «η ενημέρωση μπορεί να οδηγήσει σε μια συνειδητή απόφαση προσφοράς, ενώ κάθε νέος εθελοντής δότης μπορεί να αποδειχθεί πολύτιμος για έναν συνάνθρωπό μας που τον χρειάζεται».

Η δράση ολοκληρώθηκε με ένα μεγάλο «ευχαριστώ» προς όλους τους εθελοντές δότες που έχουν ήδη ανταποκριθεί, αλλά και προς όσους επιλέγουν να ενημερωθούν και να ενταχθούν στο Εθνικό Μητρώο.

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