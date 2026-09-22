Κρήτη: Τραγικό τέλος για 52χρονο που έπεσε σε γκρεμό με "γουρούνα"

Δείτε περισσότερα άρθρα μας στα αποτελέσματα αναζήτησης.

Θλίψη και σοκ επικρατεί στην τοπική κοινωνία του δήμου Αγίου Βασιλείου στο Ρέθυμνο, μετά το θανατηφόρο τροχαίο δυστύχημα που σημειώθηκε νωρίς το απόγευμα, με θύμα έναν 52χρονο μόνιμο κάτοικο Σελλίων.

Το νήμα της ζωής του άτυχου άνδρα κόπηκε απότομα στην επαρχιακή οδό μεταξύ Πλακιά και Σελλίων. Σύμφωνα με πληροφορίες, ο 52χρονος οδηγούσε τετράτροχη μοτοσικλέτα («γουρούνα») όταν, κάτω από αδιευκρίνιστες μέχρι στιγμής συνθήκες, έχασε τον έλεγχο του οχήματος, εξετράπη της πορείας του και έπεσε σε γκρεμό μεγάλου βάθους, με αποτέλεσμα το βαρύ όχημα να τον καταπλακώσει.

Στο σημείο σήμανε αμέσως συναγερμός. Αν και κινητοποιήθηκε η Πυροσβεστική Υπηρεσία, πολίτες που βρέθηκαν κοντά στο σημείο κατάφεραν να τον απεγκλωβίσουν πριν την άφιξη των διασωστών.

Ο 52χρονος παρελήφθη από ασθενοφόρο και μεταφέρθηκε εσπευσμένα στο Κέντρο Υγείας Σπηλίου, όπου δυστυχώς οι γιατροί διαπίστωσαν τον θάνατό του.

Η τοπική κοινότητα των Σελλίων και ολόκληρος ο δήμος Αγίου Βασιλείου έχουν βυθιστεί στο πένθος, ενώ η Τροχαία διενεργεί προανάκριση για να ρίξει φως στα ακριβή αίτια που οδήγησαν σε αυτή την τραγωδία.

Διαβάστε επίσης:

Ηράκλειο: Στο μικροσκόπιο συνταξιούχος οδοντίατρος για θεραπείες αντιγήρανσης και "αποτοξίνωσης"

Ηράκλειο: Καλύτερα το βρέφος που το χτύπησε βαριά η μητέρα του