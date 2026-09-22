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BUSINESS

Νέα σύνθεση του Διοικητικού Συμβουλίου του Πανελληνίου Συλλόγου Εργαζομένων CREDIABANK ATE

CREDIABANK
clock 20:18 | 22/09/2026
writer icon newsroom ekriti.gr
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Στο Ηράκλειο Κρήτης την 18/09/2026, ημέρα Παρασκευή και ώρα 19:30, στην έδρα του Πανελληνίου Συλλόγου Εργαζομένων CREDIABANK ATE στην Λ. Δημοκρατίας 22 & Φωτάκη, συνήλθε σε συνεδρίαση το ΔΣ, με θέμα την Ανασυγκρότηση του Διοικητικού Συμβουλίου του Συλλόγου. 

Η νέα σύνθεση του Δ.Σ. έχει ως εξής :



1.Πρόεδρος: Κτενιαδάκης Μιλτιάδης

2.Α΄ Αντιπρόεδρος: Τσιουδάκης Στυλιανός

3.Β΄ Αντιπρόεδρος: Παύλου Ηρακλής

4.Γεν. Γραμματέας: Πηρουνάκη Ευλαβία

5.Αναπλ. Γεν. Γραμματέας: Καλλαντζή Ελένη

6.Γραμματέας Οικονομικού (Ταμίας): Τζώρτζογλου Παύλος

7.Αναπλ. Γραμματέας Οικονομικού (Αναπλ. Ταμίας): Μελαδάκης Αθανάσιος

8.Υπεύθ. Δημοσίων σχέσεων & τύπου: Σταυρουλάκης Στυλιανός

9.Μέλος: Δραμουντάνης Ιωάννης

10.Μέλος: Βοργιάς Στυλιανός

11.Μέλος: Μωραϊτάκης Εμμανουήλ

12.Μέλος: Τριανταφυλλίδης Νικόλαος

13.Μέλος: Σαζαλτζόπουλος Νικόλαος

14.Μέλος: Χαραλαμπίδης Ιγνάτιος

15.Μέλος: Φραϊδάκης Δημήτριος

Το νέο ΔΣ δεσμεύεται ότι θα συνεχίσει με το ίδιο υψηλό αίσθημα ευθύνης και την ίδια αγωνιστικότητα, τη διεκδίκηση των συμφερόντων και την προάσπιση των δικαιωμάτων όλων των συναδέλφων, όπως πράττει διαχρονικά.

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