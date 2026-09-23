Συνελήφθη αστυνομικός που επέστρεφε διπλώματα και πινακίδες με το αζημίωτο -Ζητούσε μέχρι 700 ευρώ

Στη σύλληψη αστυνομικού ο οποίος, με το αζημίωτο, επέστρεφε διπλώματα, πινακίδες κ.λπ. σε οδηγούς παραβάτες, προχώρησαν οι «Αδιάφθοροι» της ΕΛ.ΑΣ.

Η «ταρίφα» την οποία φέρεται να είχε δημιουργήσει ο αστυνομικός σε τμήμα της Θεσσαλίας (Βόλου), ξεκινούσε από τα 250 ευρώ και έφτανε μέχρι τα 700, ανάλογα από την παράβαση.

Ο εν λόγω αστυνομικός, ο οποίος χαρακτηρίζεται ως «αυταρχικός», υπηρετούσε στη γραμματεία του Τμήματος και διαχειριζόταν όλες τις κλήσεις, που έφταναν και από άλλες υπηρεσίες και έπρεπε να επιδοθούν στους παραβάτες.

Σύμφωνα με την έρευνα των «Αδιάφθορων», καλούσε τους παραβάτες προκειμένου να τους ενημερώσει για την κλήση, ζητώντας τους τελικά χρήματα, ενώ στη συνέχεια δεν έστελνε την κλήση στον Δήμο προκειμένου να περαστεί στην Εφορία, οπότε φαινόταν σαν να είναι πληρωμένη.

Η έρευνα των «Αδιάφθορων» ξεκίνησε, έπειτα από καταγγελία ενός υπηκόου Πακιστάν, από τον οποίο φέρεται να είχε ζητήσει χρήματα ο αστυνομικός στις αρχές Αυγούστου.

Τα προσημειωμένα χαρτονομίσματα

Είναι χαρακτηριστικό πως οδηγός κατήγγειλε ότι του ζήτησε 700 ευρώ για να επιστρέψει τις πινακίδες κυκλοφορίας, που είχαν αφαιρεθεί μετά από τροχονομική παράβαση. Ο οδηγός θεωρώντας πως είναι νόμιμη διαδικασία, στις αρχές Σεπτέμβρη, πήγε στο Τμήμα και έδωσε τα μισά χρήματα, δηλαδή 350 ευρώ. Στη συνέχεια, για τη «δεύτερη δόση», ο οδηγός ενημέρωσε αξιωματικό άλλης υπηρεσίας και τελικά ενημερώθηκε η Υποδιεύθυνση Εσωτερικών Υποθέσεων Βορείου Ελλάδος, με αποτέλεσμα να συλληφθεί ο αστυνομικός με τα προσημειωμένα χαρτονομίσματα.

Η τακτική που φέρεται να ακολουθούσε, ήταν η εξής: τοποθετούσε τα χρήματα σε φάκελο και από έξω έβαζε τον οδηγό να υπογράψει, υπέγραφε και ο ίδιος και έβαζε υπηρεσιακή σφραγίδα.

Οι «Αδιάφθοροι» κατάσχεσαν τρεις τέτοιους φακέλους με το συνολικό ποσό των 800 ευρώ.

Η έρευνα συνεχίζεται προκειμένου να διαπιστωθεί η δράση του, καθώς εκτιμάται ότι τα… εβδομαδιαία παράνομα κέρδη του μπορεί να έφταναν και να ξεπερνούσαν και τις 2-3 χιλιάδες ευρώ.

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