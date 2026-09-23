Πρόστιμο ύψους 403 εκατ. ευρώ στην Google για παρακολούθηση τοποθεσίας των χρηστών

Πρόστιμο 403 εκατ. ευρώ επέβαλε στις 21 Σεπτεμβρίου η Ιρλανδική Αρχή Προστασίας Δεδομένων στην Google για τις δραστηριότητες παρακολούθησης τοποθεσίας χρηστών, ενώ παράλληλα έδωσε στην εταιρεία προθεσμία έξι μηνών για να συμμορφωθεί με τον Γενικό Κανονισμό Προστασίας Δεδομένων (GDPR).

Το παραπάνω αναφέρει σε ανακοίνωσή της η Ένωση Καταναλωτών Ποιότητα Ζωής (ΕΚΠΟΙΖΩ) υπογραμμίζοντας ότι «πρόκειται για μια ιδιαίτερα σημαντική απόφαση, η οποία εκδίδεται σχεδόν οκτώ χρόνια μετά τη σειρά καταγγελιών που υπέβαλαν οργανώσεις καταναλωτών μέλη της Ευρωπαϊκής Οργάνωσης Καταναλωτών (BEUC) εναντίον του τεχνολογικού κολοσσού της Google».

Πιο αναλυτικά, η υπόθεση είχε ξεκινήσει τον Νοέμβριο του 2018, όταν οκτώ οργανώσεις καταναλωτών από ισάριθμες χώρες, υπό τον συντονισμό της Ευρωπαϊκής Οργάνωσης Καταναλωτών (BEUC), υπέβαλαν καταγγελίες στις αρμόδιες αρχές προστασίας δεδομένων για τον τρόπο με τον οποίο η Google παρακολουθούσε τη γεωγραφική θέση των χρηστών. Στις οργανώσεις που συμμετείχαν ήταν και η ΕΚΠΟΙΖΩ.

Τον Ιούλιο του 2019 η Ιρλανδική Αρχή Προστασίας Δεδομένων ανέλαβε ως επικεφαλής αρχή τη διερεύνηση της υπόθεσης, λόγω της έδρας της Google στην Ιρλανδία. Τον Αύγουστο του 2023 κοινοποιήθηκε στις υπόλοιπες αρχές προσχέδιο απόφασης και στις 21 Σεπτεμβρίου 2026 ανακοινώθηκε η τελική απόφαση.

Η ΕΚΠΟΙΖΩ δηλώνει ότι συνεχίζει να παρακολουθεί την υπόθεση ενώ αναφέρει ότι οι αρχικές καταγγελίες βασίστηκαν σε έρευνα της νορβηγικής οργάνωσης καταναλωτών Forbrukerrådet σχετικά με πρακτικές της Google στην ενεργοποίηση της παρακολούθησης τοποθεσίας σε συσκευές Android.

Στην ανακοίνωσή της η ΕΚΠΟΙΖΩ αναφέρει επίσης ότι, μετά τις αλλαγές που έκανε η Google στην πλατφόρμα της, η BEUC και οργανώσεις-μέλη της, μεταξύ των οποίων η ίδια, υπέβαλαν νέα καταγγελία το 2022, υποστηρίζοντας ότι τα προβλήματα με τις παραπλανητικές πρακτικές σχεδιασμού δεν είχαν επιλυθεί επαρκώς. Η ΕΚΠΟΙΖΩ υπογραμμίζει ότι θα συνεχίσει να παρακολουθεί την εξέλιξη της υπόθεσης και, εφόσον χρειαστεί, θα επανέλθει.

Ο γενικός διευθυντής της BEUC, Αγκουστίν Ρέινα, δήλωσε σχετικά: «Η απόφαση αυτή αποτελεί θετική εξέλιξη για τους καταναλωτές, καθώς καθιστά τη Google υπόλογη και επιβεβαιώνει την παρανομία του τρόπου με τον οποίο ο τεχνολογικός κολοσσός εξασφάλιζε τη συγκατάθεση για τη χρήση των δεδομένων τοποθεσίας των χρηστών. Ωστόσο, ο χρόνος που απαιτήθηκε για να φτάσουμε σε αυτό το συμπέρασμα είναι δυσανάλογος με τη σοβαρότητα της παράβασης. Η καθυστερημένη εφαρμογή του νόμου μπορεί να αποβεί τόσο επιζήμια όσο και η πλήρης απουσία εφαρμογής του. Τα θεμελιώδη δικαιώματα των καταναλωτών πρέπει να προστατεύονται ταχύτερα και αποτελεσματικότερα».

Η αντιπρόεδρος της ΕΚΠΟΙΖΩ, Ελένη Αλευρίτου, δήλωσε: «H συλλογή και επεξεργασία δεδομένων εντοπισμού της θέσης των χρηστών είναι μία από τις πιο παρεμβατικές μορφές παρακολούθησης εκατομμυρίων χρηστών παγκοσμίως, και παραβιάζει την νομοθεσία. Έτσι, καταγράφονται ευαίσθητες προσωπικές πληροφορίες που βοηθούν στην δημιουργία τουατομικού προφίλ κάθε χρήστη με αποτέλεσμα τις στοχευμένες διαφημίσεις με το αντίστοιχο κέρδος της εταιρείας, την χειραγώγηση των χρηστών και την πόλωση».

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