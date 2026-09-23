Nations League: Στο Βελιγράδι η Εθνική Ελλάδας(φωτο)

Η εθνική Ελλάδας αναχώρησε σήμερα για την αυριανή πρεμιέρα της στη League A του UEFA Nations League, που θα τη φέρει αντιμέτωπη με τη Σερβίας στο Βελιγράδι (21:45). Η αποστολή της ομάδας αποτελείται από τους εξής 26 παίκτες:

Τερματοφύλακες: Βλαχοδήμος, Μανδάς, Τζολάκης. Αμυντικοί: Μαυροπάνος, Μιχαηλίδης, Ρέτσος, Κουλιεράκης, Ντόη, Σάλιακας, Βαγιαννίδης, Κυριακόπουλος, Τσιμίκας. Μέσοι: Ανδρούτσος, Ζαφείρης, Τριάντης, Κουρμπέλης, Μουζακίτης, Καρέτσας, Μασούρας, Κυζιρίδης. Επιθετικοί: Ιωαννίδης, Τζόλης, Παυλίδης, Δουβίκας, Τεττέη, Κωστούλας.

Η εθνική ομάδα θα βρεθεί απέναντι σε Σερβία, Γερμανία και Ολλανδία, σε μια σειρά αγώνων που αναμένεται να αποτελέσει σημαντικό τεστ για την ομάδα του Ιβάν Γιοβάνοβιτς. Ο ομοσπονδιακός τεχνικός στάθηκε στη σημασία της συμμετοχής στην κορυφαία κατηγορία της διοργάνωσης, υπογραμμίζοντας ότι τα έξι παιχνίδια με τόσο δυνατούς αντιπάλους θα δώσουν στην Εθνική την ευκαιρία να μετρήσει τις δυνάμεις της στο υψηλότερο επίπεδο.