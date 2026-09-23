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ΚΟΣΜΟΣ

Γαλλία: 90χρονος σκότωσε δύο 80χρονους γείτονές του, επειδή του πέταξαν πέτρα

περιπολικο_εξωτερικο_pixabay
clock 16:45 | 23/09/2026
writer icon newsroom ekriti.gr
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 Ένας ενενηντάχρονος τέθηκε υπό προσωρινή κράτηση για φόνους, αφού πυροβόλησε με κυνηγετικό όπλο τους δύο ογδοντάχρονους γείτονές του, στη Λαγκόρ, στη νοτιοδυτική Γαλλία, χθες, Τρίτη, το βράδυ, έγινε σήμερα γνωστό από συγκλίνουσες πηγές.

Η εισαγγελία επιβεβαίωσε την πληροφορία ότι ο ενενηντάχρονος τέθηκε υπό προσωρινή κράτηση για τον «φόνο δύο ανθρώπων», χωρίς να δώσει περαιτέρω πληροφορίες σχετικά με τα θύματα. Σύμφωνα με πηγή προσκείμενη στην υπόθεση, πρόκειται για έναν 85χρονο και την 82χρονη σύζυγό του, με τους οποίους ο ενενηντάχρονος είχε για χρόνια προστριβές για θέματα γειτονίας.

Ο ενενηντάχρονος άνοιξε πυρ χθες γύρω στις 20:00 τοπική ώρα (21:00 ώρα Ελλάδος) εναντίον των δύο ογδοντάχρονων, οι οποίοι πέθαναν επιτόπου, διευκρίνισε στο AFP η πηγή αυτή, σύμφωνα με την οποία αυτός άρπαξε το όπλο του αφού ο γείτονάς του, του πέταξε μια πέτρα.

Ο ενενηντάχρονος συνελήφθη αμέσως από τους χωροφύλακες που ειδοποιήθηκαν από άλλους γείτονες, οι οποίοι άκουσαν τους πυροβολισμούς, χωρίς να προβάλει αντίσταση.

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