Δήμος Σητείας: Ένα μεγάλο ευχαριστώ σε όλους όσοι συνέβαλαν στην αντιμετώπιση της φωτιάς στον Χώνο

O Δήμος Σητείας εκφράζει τις θερμές του ευχαριστίες προς όλους όσοι συνέβαλαν στην αντιμετώπιση της μεγάλης πυρκαγιάς που εκδηλώθηκε την Κυριακή 20 Σεπτεμβρίου στην περιοχή Χώνος Σητείας.

Η πυρκαγιά, η οποία απείλησε κατοικημένες περιοχές και τους οικισμούς Καρύδι, Μαγκασά, Κελλάρια, Αδραβάστοι και Ζάκρος, κινητοποίησε από την πρώτη στιγμή ισχυρές επιχειρησιακές δυνάμεις και ανέδειξε, για ακόμη μία φορά, τη σημασία της άμεσης κινητοποίησης, της συνεργασίας και του συντονισμού όλων των εμπλεκόμενων φορέων.

Καθοριστική υπήρξε η συμβολή του Πυροσβεστικού Σώματος, των πυροσβεστών που επιχείρησαν με επαγγελματισμό, αυταπάρνηση και υψηλό αίσθημα καθήκοντος, των πεζοπόρων τμημάτων, τα οποία έδωσαν πολύωρη και δύσκολη μάχη με τις φλόγες, επιχειρώντας σε ιδιαίτερα απαιτητικές συνθήκες και μέχρι τις πρώτες πρωινές ώρες, με στόχο την προστασία της ανθρώπινης ζωής, των κατοικημένων περιοχών και των περιουσιών των συμπολιτών μας.

Σημαντική και καθοριστική ήταν και η συνδρομή των εναέριων μέσων πυρόσβεσης, τα οποία, σε συνδυασμό με τις επίγειες δυνάμεις, συνέβαλαν ουσιαστικά στην ανάσχεση της πυρκαγιάς και στην προστασία των οικισμών και των περιουσιών.

Θερμές ευχαριστίες εκφράζουμε στην Πολιτική Προστασία της Αντιπεριφέρειας Λασιθίου, του Δήμου Σητείας και στα στελέχη του Α .Τ Σητείας, για την άμεση ανταπόκριση και την άριστη συνεργασία καθ όλη τη διάρκεια της επιχείρησης.

Ιδιαίτερη μνεία αξίζει στους πιστοποιημένους εθελοντές της ΕΔΕΑΚ και του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού, οι οποίοι, με αίσθημα ευθύνης και ανιδιοτέλεια, συνέβαλαν καθοριστικά στην αντιμετώπιση της πυρκαγιάς και στην υποστήριξη των επιχειρησιακών δυνάμεων.

Ένα μεγάλο ευχαριστώ απευθύνουμε και στους μεμονωμένους εθελοντές συμπολίτες μας, κατοίκους των χωριών, οι οποίοι ανταποκρίθηκαν άμεσα στο κάλεσμα, διαθέτοντας υδροφόρα οχήματα, μηχανήματα έργου και κάθε διαθέσιμο μέσο, ενισχύοντας τον διαθέσιμο στόλο του Δήμου και υποστηρίζοντας έμπρακτα την προσπάθεια των επιχειρησιακών δυνάμεων.

Η άμεση ανταπόκριση και η άριστη συνεργασία του Πυροσβεστικού Σώματος, της Πολιτικής Προστασίας, της Τοπικής Αυτοδιοίκησης, των εθελοντικών οργανώσεων και των πολιτών απέδειξαν για ακόμη μία φορά ότι η αποτελεσματική Πολιτική Προστασία είναι αποτέλεσμα συλλογικής προσπάθειας, συντονισμού και κοινής επιχειρησιακής δράσης.

Η συγκεκριμένη πυρκαγιά ανέδειξε, για ακόμη μία φορά, ότι όταν όλες οι διαθέσιμες δυνάμεις συνεργάζονται με σχέδιο, ταχύτητα και κοινό στόχο, μπορούν να αντιμετωπιστούν ακόμη και ιδιαίτερα δύσκολες και επικίνδυνες καταστάσεις. Παράλληλα, ανέδειξε με δραματικό τρόπο την αναγκαιότητα ύπαρξης μιας πλήρως επανδρωμένης και μάχιμης Πυροσβεστικής Υπηρεσίας στον Δήμο Σητείας, ικανής να ανταποκρίνεται άμεσα και αποτελεσματικά στις αυξημένες ανάγκες της περιοχής.

Η άριστη συνεργασία όλων συνέβαλε καθοριστικά στο καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα για την προστασία της ανθρώπινης ζωής, των οικισμών, των περιουσιών των συμπολιτών μας και του φυσικού περιβάλλοντος του Δήμου Σητείας.

Ένα μεγάλο ευχαριστώ σε όλους όσοι συνέβαλαν στην προσπάθεια αυτή.

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