"Όχι" στο λατομείο στις "Φουσκιές": Παρέμβαση της Επιτροπής Αγώνα στην Περιφέρεια Κρήτης

Με τον Αντιπεριφερειάρχη Περιβάλλοντος και Πρόεδρο της Επιτροπής Περιβάλλοντος και Χωροταξίας κο Νίκο Ξυλούρη και αρμόδιους υπηρεσιακούς παράγοντες συ-ναντήθηκε η Επιτροπή Αγώνα κατά της δημιουργία λατομείου στη θέση « Φουσκιές» της Κοινότητας Μοχού, που συστήθηκε, κατόπιν μεγάλης συγκέντρωσης στο Μοχό, α-ντιπροσωπεύοντας όλους τους φορείς των Κοινοτήτων Χερσονήσου, Λιμένος Χερσονή-σου, Σταλίδας, Μαλίων, Μοχού, Ποταμιών, Αβδού και Γωνιών.

Στη συνάντηση αυτή που διεξάχθηκε σε καλό κλίμα, η Επιτροπή Αγώνα πρόβαλε τεκμηριωμένα και εμπερι-στατωμένα όλα τα επιχειρήματα της, προτάσσοντας τους πλημμυρικούς κινδύνους που εγκυμονούνται από την άμεση γειτνίαση του υπό έγκριση κατασκευής έργου και της λειτουργίας του, με υφιστάμενα άκρως επικίνδυνα ρέματα της περιοχής, τους κινδύνους πρόκλησης σοβαρών ζημιών στη λειτουργία του ΧΥΤΑ της περιοχής, όπως με πλήρη θεμελίωση πρόβαλε με σχετικό έγγραφο της τη Τεχνική Υπηρεσία του ΕΣΔΑΚ , στις σοβαρές παρενέργειες που θα δημιουργηθούν σε βάρος της του-ριστικής επιχειρηματικότητας και στους μόνιμους κατοίκους, τον πρόσθετο κυκλο-φοριακό φόρτο, και τη δυνατότητα ανεύρεσης άλλου χώρου στην ευρύτερη περιοχή και τα αναζητούμενα αδρανή υλικά.

Μετέφερε την αγωνιστική διάθεση των κατοίκων και των τουριστικών επιχειρηματιών να αγωνιστούν με όλα τα νόμιμα μέσα για την απο-τροπή λειτουργίας του εν λόγω έργου, το οποίο θα πλήξει ανεπανόρθωτα την περιοχή και δήλωσε ότι σύσσωμη η τοπική κοινωνία θα παρευρεθεί κατά τη συνεδρίαση της Επιτρο-πής Περιβάλλοντος της Περιφέρειας Κρήτης .

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