Δήμος Ηρακλείου: Ασφαλτοστρώσεις στην οδό Αντ. Τζωρτζακάκη στις 24 και 25 Σεπτεμβρίου

Λόγω των καιρικών συνθηκών οι προγραμματισμένες εργασίες ασφαλτόστρωσης στην οδό Αντ. Τζωρτζακάκη θα ξεκινήσουν στις 24 Σεπτεμβρίου.

Συγκεκριμένα, σύμφωνα με την ανακοίνωση του Τμήματος Οδοποιίας του Δήμου Ηρακλείου οι εργασίες φρεζαρίσματος και ασφαλτόστρωσης στην οδό Αντ. Τζωρτζακάκη θα ολοκληρωθούν την Πέμπτη 25 Σεπτεμβρίου. Πρόκειται για το κατηφορικό τμήμα του δρόμου μετά την εκκλησία του Ιερού Ναού Τιμίου Σταυρού, που συνδέει την επαρχιακή οδό Ηρακλείου-Φαιστού μέχρι τη συμβολή της με την Λεωφόρο Πανεπιστημίου. Οι εργασίες αναμένεται να διαρκέσουν 2 ήμερες.

Η Δημοτική Αρχή ζητά την κατανόηση των δημοτών λόγω της αναγκαιότητας των παραπάνω εργασιών και επισημαίνοντας ότι η όποια αναστάτωση θα είναι προσωρινή ενώ τα έργα μόνιμα, παρακαλεί τους διερχόμενους να συμβουλεύονται τις σημάνσεις που καθορίζουν τις πορείες των οχημάτων.

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