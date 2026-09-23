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ΚΡΗΤΗ

ΒΟΑΚ: Κλειστό το τμήμα Νεάπολη - Άγιος Νικόλαος έως 28/09 – Όλες οι εναλλακτικές διαδρομές

ΒΟΑΚ
clock 15:36 | 23/09/2026
writer icon newsroom ekriti.gr
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Σε παράταση των έκτακτων κυκλοφοριακών ρυθμίσεων και του πλήρους αποκλεισμού του Βορείου Οδικού Άξονα Κρήτης (ΒΟΑΚ) στο τμήμα Νεάπολη – Άγιος Νικόλαος προχωρά η Αστυνομία, λόγω των εξελισσόμενων οδικών έργων στην περιοχή.

Σύμφωνα με επίσημη απόφαση της Διεύθυνσης Αστυνομίας Λασιθίου, η ολική διακοπή της κυκλοφορίας, η οποία ξεκίνησε στα μέσα του μήνα, θα συνεχιστεί έως και τη Δευτέρα 28 Σεπτεμβρίου 2026 και ώρα 17:00. Το κλείσιμο αφορά το κομμάτι από τον Κόμβο Νεάπολης (χ/θ 187) έως τον Κόμβο Ξηροκάμπου (χ/θ 197).

Πώς θα διεξάγεται η κυκλοφορία – Οι εναλλακτικές διαδρομές

Για την αποφυγή της ταλαιπωρίας, οι οδηγοί καλούνται να ακολουθούν τις εξής εναλλακτικές διαδρομές, ανάλογα με το βάρος του οχήματός τους:

Υπενθυμίζεται ότι κατά τη διάρκεια των εργασιών η κυκλοφορία των οχημάτων έως δώδεκα (12) τόνων θα πραγματοποιείται μέσω της Παλαιάς Εθνικής Οδού.

Ειδικότερα, στο ρεύμα από Άγιο Νικόλαο προς Ηράκλειο, η κίνηση θα γίνεται μέσω της Παλαιάς Εθνικής Οδού, ενώ στο ρεύμα από Νεάπολη προς Άγιο Νικόλαο θα χρησιμοποιείται η διαδρομή μέσω ΠΕΟ – Λακωνίσω – Κόμβου Κριτσάς.

Επιπρόσθετα για όλα τα βαρέα οχήματα μέγιστου επιτρεπόμενου βάρους άνω των δώδεκα (12) τόνων, η κυκλοφορία θα διεξάγεται μέσω του Νοτίου Οδικού Άξονα (επαρχιακή οδό Ιεράπετρας- Βιάννου Ηρακλείου και αντίστροφα).

Έκκληση για προσοχή από τις αρχές

Η Αστυνομία απευθύνει ισχυρή σύσταση στους διερχόμενους οδηγούς να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί κατά τη διάρκεια των εργασιών. Επισημαίνεται η ανάγκη για απόλυτη συμμόρφωση με την εργοταξιακή σήμανση, τις οδηγίες των τροχονόμων, καθώς και των σηματωρών που θα βρίσκονται στα σημεία των έργων για τη ρύθμιση της κίνησης.

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