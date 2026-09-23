Η Κίνα χτίζει το νέο θαύμα της ενέργειας στα βουνά της Σιχουάν (βίντεο)

Στην τελική ευθεία μπαίνει το μεγάλο υδροηλεκτρικό έργο Σουανγκτσιάνγκου στην επαρχία Σιχουάν της Κίνας, καθώς τέθηκε σε λειτουργία η τρίτη από τις τέσσερις προβλεπόμενες μονάδες παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας.

Με την ενεργοποίηση της νέας γεννήτριας, ισχύος 500 megawatt, η συνολική εγκατεστημένη ισχύς που βρίσκεται πλέον σε λειτουργία ανέρχεται σε 1,5 gigawatt. Οι εργασίες προχωρούν με στόχο ο σταθμός να έχει τεθεί στο σύνολό του σε παραγωγική λειτουργία πριν από το τέλος του 2026.

Ο σταθμός σχεδιάζεται να διαθέτει τέσσερις μεγάλες γεννήτριες τύπου Francis, ισχύος 500 MW η καθεμία. Όταν ολοκληρωθεί και η τέταρτη μονάδα, η συνολική ισχύς του συγκροτήματος θα ανέλθει στα 2 GW.

Η ετήσια παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας υπολογίζεται ότι θα φτάνει τα 7,7 δισεκατομμύρια κιλοβατώρες. Ήδη από τον περασμένο Ιούνιο, το έργο έχει τροφοδοτήσει το ηλεκτρικό δίκτυο με περίπου 500 εκατομμύρια κιλοβατώρες, συμβάλλοντας στην κάλυψη της αυξημένης ζήτησης κατά τους θερινούς μήνες στον οικονομικό διάδρομο Τσενγκντού-Τσονγκτσίνγκ.

Φράγμα ύψους 315 μέτρων

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζουν και οι διαστάσεις του φράγματος που κατασκευάζεται στον ποταμό Νταντού. Με βάση τον εγκεκριμένο σχεδιασμό, το ύψος του θα ανέλθει στα 315 μέτρα, γεγονός που θα το καταστήσει κατά 10 μέτρα υψηλότερο από το φράγμα Τζινπίνγκ-Ι, επίσης στη Σιχουάν.

Το τελευταίο έχει ύψος 305 μέτρα και κατέχει σήμερα το ρεκόρ Γκίνες ως το ψηλότερο ολοκληρωμένο φράγμα στον κόσμο. Εφόσον το έργο Σουανγκτσιάνγκου ολοκληρωθεί σύμφωνα με τον σχεδιασμό, το νέο φράγμα θα ξεπεράσει το υφιστάμενο ρεκόρ.

Καθρέφτες για την αντιμετώπιση των χαμηλών θερμοκρασιών

Η κατασκευή του έργου πραγματοποιείται σε ιδιαίτερα δύσκολες γεωγραφικές και καιρικές συνθήκες. Ο σταθμός βρίσκεται σε στενή ορεινή κοιλάδα, σε υψόμετρο περίπου 2.200 μέτρων, ενώ κατά τους χειμερινούς μήνες η θερμοκρασία μπορεί να υποχωρήσει έως και στους -20 βαθμούς Κελσίου.

Οι χαμηλές θερμοκρασίες περιορίζουν σημαντικά το διαθέσιμο χρονικό περιθώριο για τις κατασκευαστικές εργασίες. Για τον λόγο αυτό, οι μηχανικοί αξιοποίησαν ένα σύστημα 27 ηλιοστατών, ειδικών ανακλαστήρων που ακολουθούν την πορεία του ήλιου και κατευθύνουν την ηλιακή ακτινοβολία προς τον πήλινο πυρήνα του φράγματος.

Η συγκεκριμένη τεχνολογία μπορεί να αυξήσει τη θερμοκρασία του υλικού κατά περίπου 3 βαθμούς Κελσίου. Με αυτόν τον τρόπο, τις ημέρες με ηλιοφάνεια, ο χρόνος κατά τον οποίο μπορούν να πραγματοποιούνται εργασίες παρατείνεται κατά σχεδόν τρεις ώρες ημερησίως.

Το έργο Σουανγκτσιάνγκου συνδυάζει έτσι μεγάλη εγκατεστημένη ισχύ, υψηλές απαιτήσεις κατασκευής και ιδιαίτερα δύσκολες περιβαλλοντικές συνθήκες, ενώ η ολοκλήρωσή του αναμένεται να ενισχύσει περαιτέρω την παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας στην περιοχή.

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